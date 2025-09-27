rajasthan tonk deputy cm bus inspection conductor news अरे उपमुख्यमंत्री जी है…जब कंडक्टर ने बस में नहीं पहचाना अपने ही विभाग के मंत्री को ,पढ़ें पूरा किस्सा, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan tonk deputy cm bus inspection conductor news

अरे उपमुख्यमंत्री जी है…जब कंडक्टर ने बस में नहीं पहचाना अपने ही विभाग के मंत्री को ,पढ़ें पूरा किस्सा

शुक्रवार सुबह टोंक बस स्टैंड पर अचानक हड़कंप मच गया। वजह थी—राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का अप्रत्याशित निरीक्षण। बैरवा किसी घोषणा के बिना स्टैंड पहुंचे और सीधे रोडवेज बस में निरीक्षण के लिए चढ़ गए।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, टोंकSat, 27 Sep 2025 03:51 PM
share Share
Follow Us on
अरे उपमुख्यमंत्री जी है…जब कंडक्टर ने बस में नहीं पहचाना अपने ही विभाग के मंत्री को ,पढ़ें पूरा किस्सा

शुक्रवार सुबह टोंक बस स्टैंड पर अचानक हड़कंप मच गया। वजह थी—राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का अप्रत्याशित निरीक्षण। बैरवा किसी घोषणा के बिना स्टैंड पहुंचे और सीधे रोडवेज बस में निरीक्षण के लिए चढ़ गए। लेकिन जो दृश्य वहां सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। बस का परिचालक उन्हें पहचान ही नहीं पाया। कुछ सेकंड तक सब ठहरे रहे। फिर स्टाफ ने परिचालक को बताया कि ये डिप्टी CM हैं। सुनते ही परिचालक सम्मान स्वरूप उनके पैर छूने के लिए झुका। यात्रियों की नजरों के सामने यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।

डिप्टी CM बैरवा ने बस में चढ़ते ही सवाल-जवाब शुरू कर दिए। परिचालक और स्टाफ को उनके सवालों के जवाब देते हुए पसीना आ गया। बैरवा ने यात्रियों से भी बातचीत की और जानने की कोशिश की कि रोजमर्रा की समस्याएं क्या हैं। हर जवाब पर वे ध्यान से सुनते और नोट करते रहे। यही नहीं, बैरवा ने बस की साफ-सफाई और संचालन के तरीकों पर भी त्वरित निरीक्षण किया।

जैसे ही बैरवा ने स्टैंड के परिसर का दौरा किया, सस्पेंस और बढ़ गया। टिकट विंडो, शौचालय, प्लेटफॉर्म—हर जगह गंदगी और अव्यवस्था देख उन्होंने अधिकारियों पर जमकर फटकार लगाई। चेतावनी दी कि अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। उनका अंदाज साफ था—यह निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रशासन में सुधार का संदेश था।

मीडिया से बातचीत में डिप्टी CM ने राजस्थान की बीजेपी और मोदी सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर अव्यवस्था सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के अचानक निरीक्षण अब नियमित होंगे और स्टैंड की सुविधाओं में तेजी से सुधार होना चाहिए।

स्टैंड पर मौजूद यात्रियों और स्टाफ के लिए यह पूरी घटना रोमांचक और चौंकाने वाली थी। परिचालक का डिप्टी CM को पहचान न पाना, और फिर पैर छूकर अभिवादन करना—सबने इसे अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और टोंक बस स्टैंड की खबर पूरे जिले में चर्चा में आ गई।

Roadways

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।