राजस्थान में सौर ऊर्जा का खेल बिगड़ा तो किसे लगेगा झटका; क्या चुनौतियां

उत्पादन में कटौती का सबसे पहला असर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कारोबार पर पड़ सकता है। जब कोई परियोजना बिजली पैदा करने के लिए तैयार हो, लेकिन ग्रिड की स्थिति के कारण उसे उत्पादन घटाना पड़े,

सौर परियोजनाओं में जमीन, उपकरण, रखरखाव, संचालन और कर्ज चुकाने जैसे खर्च लगातार बने रहते हैं। उत्पादन कम होने पर इन खर्चों की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है।

राजस्थान में सूरज की रोशनी से बिजली बनाने की क्षमता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब यही बिजली व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। राज्य में करीब 18,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के बीच लगभग 10,000 मेगावाट क्षमता पर कटौती का असर होने की खबर है। अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को 20 प्रतिशत उत्पादन घटाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिजली कम बनेगी, बल्कि यह भी है कि इसका असर कंपनियों की कमाई, निवेश, बिजली प्रबंधन और भविष्य की सौर परियोजनाओं पर कितना पड़ सकता है।

दिन में बिजली की भरमार और शाम को बढ़ती जरूरत के बीच राजस्थान का ऊर्जा तंत्र ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां बिजली बनाने की क्षमता बढ़ाना ही काफी नहीं होगा। उसे सही समय पर इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी करनी होगी।

1. सोलर कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ने की आशंका उत्पादन में कटौती का सबसे पहला असर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कारोबार पर पड़ सकता है। जब कोई परियोजना बिजली पैदा करने के लिए तैयार हो, लेकिन ग्रिड की स्थिति के कारण उसे उत्पादन घटाना पड़े, तो बिजली बेचने से होने वाली संभावित आय प्रभावित हो सकती है।

सौर परियोजनाओं में जमीन, उपकरण, रखरखाव, संचालन और कर्ज चुकाने जैसे खर्च लगातार बने रहते हैं। उत्पादन कम होने पर इन खर्चों की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, वास्तविक नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने समय तक कटौती लागू रहती है और संबंधित बिजली खरीद समझौते (PPA) में मुआवजे की क्या शर्तें हैं।

2. निवेशकों का भरोसा डगमगाया तो नई परियोजनाओं पर पड़ सकता है असर राजस्थान लंबे समय से सौर ऊर्जा निवेश के लिए महत्वपूर्ण राज्य रहा है। यहां धूप की उपलब्धता और बड़े भूभाग के कारण सौर परियोजनाओं की संभावनाएं काफी हैं। लेकिन यदि उत्पादकों को बार-बार बिजली उत्पादन घटाना पड़े, तो निवेशक परियोजनाओं की संभावित कमाई का दोबारा आकलन कर सकते हैं।

लगातार कटौती से नई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठ सकते हैं। बैंक और निवेशक भी यह देख सकते हैं कि उत्पादित बिजली का कितना हिस्सा वास्तव में ग्रिड तक पहुंच पा रहा है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निवेश निश्चित रूप से घट जाएगा। इसका असर कटौती की अवधि, बिजली खरीद की शर्तों और भविष्य में स्टोरेज सुविधाओं के विस्तार पर निर्भर करेगा।

3. 18 हजार MW क्षमता का पूरा फायदा उठाना होगा मुश्किल राजस्थान में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ने के बावजूद बिजली की मांग और उत्पादन के बीच संतुलन बनाना चुनौती बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप के कारण सौर उत्पादन बढ़ता है, लेकिन यदि उसी समय बिजली की खपत कम हो और अतिरिक्त बिजली को स्टोर करने की पर्याप्त सुविधा न हो, तो ग्रिड में बिजली की अधिकता हो सकती है।

ऐसी स्थिति में उत्पादन घटाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य में मौजूद उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल हर समय संभव नहीं होगा। बिजली उत्पादन की क्षमता और वास्तव में इस्तेमाल की गई बिजली के बीच अंतर बढ़ने पर ऊर्जा संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाना भी मुश्किल हो सकता है।

4. शाम की बिजली जरूरत पूरी करने की चुनौती बनी रहेगी दिन में सौर ऊर्जा की अधिकता का मतलब यह नहीं है कि शाम को भी बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। सूर्यास्त के बाद सौर उत्पादन तेजी से घटता है, जबकि घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक मांग बनी रह सकती है।

यदि दिन में पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर नहीं किया जा सके, तो शाम की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे बिजली स्रोतों पर निर्भरता बनी रह सकती है। ऐसे में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने के बावजूद बिजली व्यवस्था को मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने के लिए ताप बिजलीघरों और अन्य उपलब्ध स्रोतों की जरूरत पड़ सकती है।

5. बैटरी स्टोरेज की कमी बनी सबसे बड़ी चुनौती इस समस्या से निपटने में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अहम भूमिका निभा सकते हैं। दिन में पैदा हुई अतिरिक्त बिजली को स्टोर करके शाम या मांग बढ़ने के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उत्पादन में कटौती की जरूरत कम करने और ग्रिड को संतुलित रखने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने में निवेश, तकनीकी व्यवस्था और परियोजनाओं को चालू करने में समय लगता है। इसके अलावा, बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क और ग्रिड प्रबंधन को भी मजबूत करना जरूरी है। केवल बैटरी स्टोरेज बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।

6. किसानों को दिन में बिजली देने का विकल्प कितना कारगर? अतिरिक्त सौर बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए दिन के समय कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत बढ़ाने का सुझाव भी दिया जा रहा है। यदि कृषि पंपों और अन्य उपयुक्त उपयोगों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाए, तो अतिरिक्त उत्पादन का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है।

हालांकि, इसके लिए कृषि बिजली आपूर्ति के समय, वितरण नेटवर्क और किसानों की जरूरतों के बीच तालमेल बनाना होगा। गुजरात के मॉडल का हवाला देते हुए उद्योग से जुड़े पक्षों ने इस दिशा में संभावनाएं तलाशने की बात कही है।

7. आम उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर? उत्पादन में 20 प्रतिशत कटौती के आदेश का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली भी सीधे 20 प्रतिशत कम हो जाएगी। इसका तत्काल उद्देश्य ग्रिड में बिजली की उपलब्धता और मांग के बीच संतुलन बनाना है।

लेकिन लंबे समय तक उत्पादन और मांग के बीच तालमेल नहीं बन पाने पर बिजली व्यवस्था को दूसरे स्रोतों, भंडारण और बेहतर ग्रिड प्रबंधन पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है। इसका आर्थिक असर बिजली खरीद की लागत और ऊर्जा व्यवस्था की दक्षता के माध्यम से सामने आ सकता है। उपभोक्ताओं के बिल या बिजली आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा या नहीं, यह अन्य परिस्थितियों और नीतिगत फैसलों पर निर्भर करेगा।