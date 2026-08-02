राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, 5 अगस्त तक कहां-कहां बरसेंगे बदरा? IMD का ताजा अपडेट
Rajasthan Aaj ka Mausam: राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा था और कहां सबसे ज्यादा तापामन था आइए जानते हैं। इसके साथ ही हम आपको मॉनसूनी गतिविधि कैसी रहेगी इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।
Rajasthan Aaj ka Mausam: राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। बारिश के वजह से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को यह जानकारी दी।
आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक 67.0 मिलीमीटर वर्षा सलूंबर में दर्ज की गई।
इस अवधि में फलोदी का अधिकतम तापमान राज्य में सबसे अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सिरोही में न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा जो राज्य में सबसे कम था। फलौदी के बाद सबसे अधिकतम तापमान जैसलमेर में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि बाड़मेर 37.8 डिग्री सेल्सिस के साथ राज्य में तसरे स्थान पर रहा। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो दौसा में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आर्द्रता कहां सबसे न्यूनतम और सबसे अधिक?
आर्द्रता की बात करें तो फलोदी में न्यूनतम आर्द्रता 61 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि झुंझुनूं में सबसे अधिक 100 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई।
बारिश की गतिविधियों में कब से कमी आने की उम्मीद?
विभाग का कहना है कि तीन अगस्त से मॉनसून के उत्तर की ओर खिसकने के कारण राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि, तीन से पांच अगस्त तक बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर और भरतपुर संभागों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां फिलहाल सक्रिय रहेंगी। विभाग ने संकेत दिया है कि आगामी दिनों में भी कई क्षेत्रों में वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी।
भीलवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी
वहीं भीलवाड़ा में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाएगी, ताकि बारिश के दौरान शहरवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
मौसम विभाग ने दी सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहें। तेज बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलभराव, यातायात प्रभावित होने और विजिबिलिटी कम होने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।
(भाषा के इनपुट के साथ)
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