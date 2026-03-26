राजस्थान से लेकर चबुआ तक जासूसी कनेक्शन; पाकिस्तानी हैंडलर्स केस में चबुआ से होंगे बड़े खुलासे
भारतीय वायुसेना से जुड़े जासूसी कांड में अब जांच एजेंसियों ने तेजी ला दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर काम करने वाले आरोपी सुमित कुमार को लेकर राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ रवाना होगी।
भारतीय वायुसेना से जुड़े जासूसी कांड में अब जांच एजेंसियों ने तेजी ला दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए कथित तौर पर काम करने वाले आरोपी सुमित कुमार को लेकर राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ रवाना होगी। जांच का फोकस अब चबुआ एयरफोर्स स्टेशन पर ‘नक्शा-मौका’ तस्दीक पर है, जहां आरोपी से यह पुष्टि कराई जाएगी कि उसने किन-किन संवेदनशील लोकेशनों और सूचनाओं को लीक
हनीट्रैप या पैसों का खेल? जांच का बड़ा सवाल
जांच में सामने आया है कि सुमित कुमार वायुसेना की एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) शाखा में तैनात था और सोशल मीडिया के जरिए एक संदिग्ध महिला के संपर्क में आया। शुरुआती पड़ताल में संकेत मिले हैं कि महिला ने खुद को भारतीय बताकर भरोसा जीता और बाद में आरोपी को संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए उकसाया। इंटेलिजेंस एजेंसियां अब यह स्पष्ट करने में जुटी हैं कि सुमित हनीट्रैप का शिकार हुआ या फिर उसे पैसों का लालच देकर जासूसी के लिए तैयार किया गया।
डिजिटल सबूत खंगालने में जुटी एजेंसियां
सुमित फिलहाल 2 अप्रैल तक रिमांड पर है और उसके पास से मिले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच का अहम आधार बन रहे हैं। इंटेलिजेंस टीम उसके पुराने मोबाइल नंबर, डिलीट किए गए वॉट्सएप चैट और अन्य डिजिटल डेटा को रिकवर करने में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि इन डेटा से यह खुलासा हो सकता है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने उसे किस तरह के टास्क दिए और किन-किन सूचनाओं की मांग की गई।
बैंक ट्रांजेक्शन से खुलेगा ‘गद्दारी’ का हिसाब
जांच का एक अहम पहलू आर्थिक लेन-देन भी है। एजेंसियां सुमित के बैंक खातों की पिछले दो वर्षों की ट्रांजेक्शन डिटेल खंगाल रही हैं। शुरुआती संकेतों के मुताबिक आरोपी को अलग-अलग किश्तों में पैसे ट्रांसफर किए गए हो सकते हैं। साइबर सेल इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं फर्जी या छद्म खातों के जरिए भुगतान तो नहीं हुआ। यदि वित्तीय लेन-देन की पुष्टि होती है, तो यह जासूसी के पीछे ‘मोटिव’ को मजबूत करेगा।
चबुआ एयरबेस पर क्यों अहम है तस्दीक?
असम का चबुआ एयरफोर्स स्टेशन पूर्वी कमान का रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बेस माना जाता है, जहां सुखोई जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि मौके पर ले जाकर पूछताछ करने से आरोपी की गतिविधियों की सटीकता की पुष्टि की जा सकेगी। ‘नक्शा-मौका’ तस्दीक के जरिए यह भी स्पष्ट होगा कि उसने किन प्रतिबंधित इलाकों की तस्वीरें या जानकारी साझा की।
क्या अकेला था सुमित या बड़ा नेटवर्क सक्रिय?
जांच अब इस दिशा में भी बढ़ रही है कि कहीं सुमित अकेले काम कर रहा था या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। एजेंसियां एयरफोर्स से जुड़े अन्य कर्मचारियों के संपर्कों और गतिविधियों की भी जांच कर रही हैं। यदि कोई और संदिग्ध लिंक सामने आता है, तो यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से और गंभीर हो सकता है।
सोशल मीडिया प्रोटोकॉल पर फिर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने रक्षा प्रतिष्ठानों में तैनात कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दुश्मन एजेंसियां अब पारंपरिक तरीकों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन और समय-समय पर जागरूकता जरूरी हो गया है।
जांच एजेंसियों को अहम खुलासों की उम्मीद
चबुआ में होने वाली तस्दीक को इस केस का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौके पर पूछताछ के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं, जो अब तक छिपे हुए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि जासूसी का यह मामला कितना गहरा है और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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