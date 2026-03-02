राजस्थान के चर्चित टिल्लू हत्याकांड में बड़ा मोड़, दौसा में तीन लेन बंद; हाईवे पर 90 मीटर खुदाई
साल 2020 के चर्चित टिल्लू उर्फ प्रिंस हत्याकांड में सोमवार को जांच ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने एक बार फिर इस केस को सुर्खियों में ला खड़ा किया। बड़ा गांव क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 90 मीटर के दायरे में निशान लगाकर खुदाई शुरू की गई।
साल 2020 के चर्चित टिल्लू उर्फ प्रिंस हत्याकांड में सोमवार को जांच ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने एक बार फिर इस केस को सुर्खियों में ला खड़ा किया। बड़ा गांव क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीब 90 मीटर के दायरे में निशान लगाकर खुदाई शुरू की गई। मिलिंग मशीन से सड़क की परतें उखाड़ी जा रही हैं और गहराई तक वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल की जा रही है।
करीब छह साल से लापता प्रिंस उर्फ टिल्लू की तलाश में यह कार्रवाई परिजनों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और पूरे ऑपरेशन को सुरक्षा घेरे में अंजाम दिया गया।
ड्रोन सर्वे के बाद चिन्हित हुए स्पॉट
सूत्रों के मुताबिक, पीपल के पेड़ के सामने वाले हिस्से में पूर्व में सीपीआर मशीन के जरिए दो से तीन स्थानों को चिन्हित किया गया था। हाल ही में किए गए ड्रोन सर्वे और पहले की जांच रिपोर्टों के आधार पर उन्हीं बिंदुओं को फोकस में रखते हुए खुदाई शुरू की गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कोई सामान्य खुदाई नहीं, बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जा रही गहन जांच है। सड़क की ऊपरी लेयर को हटाकर नीचे की मिट्टी और संरचना की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित साक्ष्य को नजरअंदाज न किया जाए।
हाईवे की तीन लाइनें बंद, यातायात प्रभावित
खुदाई के चलते हाईवे की पांच में से तीन लेन अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ीं। दो लेनों से यातायात संचालित किया गया। मौके पर दौसा एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार और बांदीकुई थाना अधिकारी जहीर अब्बास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सुबह से शाम तक मशीनों की गड़गड़ाहट और पुलिस की सख्त निगरानी के बीच यह ऑपरेशन चलता रहा।
2020 से न्याय की आस में परिवार
टिल्लू उर्फ प्रिंस वर्ष 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुआ था। तभी से परिवार उसके शव की बरामदगी और मामले में सच्चाई सामने आने की मांग कर रहा है। माता-पिता की आंखों में अब भी वही सवाल है—“हमारे बेटे के साथ आखिर हुआ क्या?”
परिजनों का कहना है कि जब तक बेटे का शव नहीं मिलता, तब तक उनका इंतजार खत्म नहीं होगा। वे चाहते हैं कि कम से कम अंतिम संस्कार तो कर सकें। सोमवार को खुदाई शुरू होते ही परिवार मौके के आसपास डटा रहा। हर मशीन की आवाज के साथ उनकी धड़कनें भी तेज होती रहीं।
बच्चों को गाड़े जाने की आशंका
परिवार ने आरोप लगाया है कि कृष्ण और अनिल नामक व्यक्तियों द्वारा बच्चों को गाड़े जाने की आशंका के चलते ही यह स्थान चिन्हित किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
इस केस में पहले भी कई बार जांच की दिशा बदली, लेकिन ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। ऐसे में हाईवे पर 90 मीटर के क्षेत्र में हो रही खुदाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
क्या मिलेगा कोई सुराग?
जांच एजेंसियां इस बात को लेकर सतर्क हैं कि यदि यहां से कोई भी भौतिक साक्ष्य मिलता है तो वह केस की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर बुलाई जा सकती है, ताकि संभावित अवशेष या अन्य सामग्री की फोरेंसिक जांच की जा सके।
स्थानीय लोगों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है। हाईवे पर रुक-रुक कर गुजरते वाहनों के बीच लोग सवाल कर रहे हैं—क्या छह साल बाद सच जमीन के नीचे से बाहर आएगा?
फिलहाल पूरा इलाका पुलिस निगरानी में है और खुदाई का काम चरणबद्ध तरीके से जारी है। परिजनों की निगाहें सड़क की हर उखड़ती परत पर टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।