राजस्थान में बदलेगी बाघों की नस्ल, पहली बार MP से लाई गई बाघिन; सेना के हेलिकॉप्टर से जयपुर पहुंची

संक्षेप: राजस्थान में बाघ संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में पहली बार बाघों की नस्ल (जीन पूल) सुधारने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को लाया गया है।

राजस्थान में बाघ संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य में पहली बार बाघों की नस्ल (जीन पूल) सुधारने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को लाया गया है। तीन वर्ष की बाघिन ‘पीएन-224’ रविवार रात करीब 10.30 बजे भारतीय सेना के एमआई-17 हेलिकॉप्टर से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद सड़क मार्ग से उसे बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ले जाया गया, जहां सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे उसे विशेष एनक्लोजर में छोड़ा गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, यह देश में पहली बार हुआ है जब किसी बाघिन को इंटर-स्टेट हवाई मार्ग से ट्रांसफर किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को वैज्ञानिक प्रोटोकॉल, कड़ी सुरक्षा और बहुस्तरीय समन्वय के तहत अंजाम दिया गया।

रविवार सुबह पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन की सर्चिंग शुरू की गई। बाघिन घने जंगल में पेड़ों के नीचे दिखाई दी, जिसके बाद वेटरनरी डॉक्टरों की टीम ने उसे सफलतापूर्वक ट्रेंक्यूलाइज किया। मेडिकल जांच में उसका शरीर का तापमान, हार्टबीट और रेस्पिरेशन रेट पूरी तरह सामान्य पाए गए।

करीब एक घंटे तक चली मेडिकल और तकनीकी प्रक्रिया के बाद शाम 4.55 बजे बाघिन को एमआई-17 हेलिकॉप्टर से रवाना किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते उसे सीधे जयपुर लाया गया। लगभग ढाई घंटे के हवाई सफर के बाद जयपुर पहुंची बाघिन को विशेष केज वाहन में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ले जाया गया। फिलहाल उसे बजालिया एनक्लोजर में रखा गया है, जहां उसकी लगातार निगरानी की जाएगी।

बाघिन को लाने की तैयारी काफी पहले से चल रही थी। कोटा से सीसीएफ सुगनाराम जाट और वरिष्ठ वेटरनरी विशेषज्ञ डॉ. तेजेंद्र रियाड़ 25 नवंबर को ही पेंच पहुंच गए थे। 5 दिसंबर को बाघिन को ट्रेंक्यूलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया गया था। योजना के अनुसार उसे 10 दिसंबर को रामगढ़ विषधारी लाया जाना था, लेकिन 6 दिसंबर को रेडियो कॉलर टूट गया। इसके बाद बाघिन की ट्रैकिंग में दिक्कत आई और पूरी प्रक्रिया अटक गई, जिससे ट्रांसलोकेशन में देरी होती चली गई।

शुरुआत में योजना थी कि बाघिन को पेंच से सीधे बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया जाएगा। इसके लिए रामगढ़ में हेलिपैड भी तैयार किया गया और दो दिन तक हेलिकॉप्टर ट्रायल भी हुए। लेकिन जब एयरफोर्स से अनुमति मांगी गई तो सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, ट्रायल के दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मी और पेंच में तैनात कर्मी अलग थे, वहीं हेलिकॉप्टर भी अलग मॉडल का था। संभावित जोखिम को देखते हुए पूरी योजना बदली गई और बाघिन को जयपुर के रास्ते लाया गया।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, किसी सीमित क्षेत्र में लंबे समय तक बाघों की संख्या कम रहने से इनब्रीडिंग की समस्या पैदा होती है। इसका मतलब है कि करीबी रिश्तेदार बाघ आपस में प्रजनन करने लगते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों में गंभीर आनुवांशिक समस्याएं सामने आ सकती हैं।