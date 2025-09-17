आर्थिक संकट से झूझ रहे अराजकीय मंदिरों के पुजारी,राजस्थान में 5000 ज़्यादा पुजारियों की बुलाई गई महापंचायत

भगवान के दरबार में सेवा करने वाले, पर खुद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष झेलते पुजारी अब एकजुट होकर आवाज़ उठाने जा रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे अराजकीय मंदिरों के सेवायत पुजारियों ने राजस्थान के सीकर ज़िले स्थित खाटू श्यामजी में द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन बुलाया है।

भगवान के दरबार में सेवा करने वाले, पर खुद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संघर्ष झेलते पुजारी अब एकजुट होकर आवाज़ उठाने जा रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे अराजकीय मंदिरों के सेवायत पुजारियों ने राजस्थान के सीकर ज़िले स्थित खाटू श्यामजी में द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन बुलाया है। 18-19 सितंबर 2025 को होने वाले इस आयोजन में करीब 5000 पुजारी शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से भी पुजारी प्रतिनिधि भागीदारी निभाएंगे।

महाधिवेशन का केंद्र बिंदु पुजारियों की वे समस्याएं हैं, जिनकी अनदेखी वर्षों से हो रही है। ग्रामीण अंचलों के अराजकीय मंदिरों में पूजा-पाठ करने वाले पुजारी बताते हैं कि मंदिरों की आय बेहद सीमित है। नतीजा यह है कि उन्हें भगवान की आराधना के लिए भी साधन जुटाने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि अब सामूहिक मंच के जरिए सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी।

इस महाधिवेशन में कई ठोस मांगें प्रस्तावित की गई हैं। इनमें अराजकीय भूमिहीन मंदिरों के पुजारियों को प्रतिमाह 30,000 रुपये की सहायता राशि, वंशानुगत वार्षिकी (भोग राशि) 10,000 रुपये प्रतिमाह, पुजारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, किसान सम्मान निधि और सहकारी फसल ऋण जैसी योजनाओं में शामिल किए जाने जैसी मांगे प्रमुख हैं। इसके साथ ही पॉली हाउस, फार्मपोंड और कृषि उपकरणों पर किसानों की तरह सब्सिडी दिए जाने की मांग भी की जाएगी।

पुजारियों की सुरक्षा और अधिकार भी इस महापंचायत का अहम मुद्दा होंगे। सेवायत/पुजारी प्रोटेक्शन बिल का लागू होना, ग्रामीण मंदिरों की भूमि के पट्टे जारी करना, अराजकीय मंदिरों को बिजली-पानी मुफ्त उपलब्ध कराना, मंदिर माफी भूमि को किसान रजिस्ट्री में जोड़ना और मंदिर संपत्ति विवादों के निपटारे के लिए “मंदिर ट्रिब्यूनल” बनाने की बात भी एजेंडे में है। साथ ही सेवायत/पुजारी कल्याण कोष की स्थापना पर भी जोर दिया जाएगा।

इस महाधिवेशन के दौरान सामाजिक और चिकित्सीय सेवाओं का भी समावेश होगा। जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल की टीम पुजारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मेलन केवल आर्थिक सहयोग का विषय नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा और पुजारियों के सम्मान से भी जुड़ा है।