राजस्थान में 45.6°C पहुंचा पारा; 16 जिलों में बारिश-ओलों का यलो अलर्ट

राजस्थान में नौतपा की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ हुई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप, लू और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। दिनभर आसमान साफ रहने से तापमान लगातार बढ़ता गया

राजस्थान में नौतपा की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ हुई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज धूप, लू और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया। दिनभर आसमान साफ रहने से तापमान लगातार बढ़ता गया और कई शहरों में पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सबसे अधिक तापमान कोटा में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को 19 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों में धूलभरी हवाओं, हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई की देर शाम या 28 मई से एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से उत्तर-पूर्वी राजस्थान के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके चलते कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने, हल्की बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना है।

कोटा सबसे गर्म, जयपुर ने भी छोड़ा पीछे पिछले 24 घंटे में कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और श्रीगंगानगर में 45 डिग्री, पिलानी में 44.5, अलवर में 44.4, जैसलमेर में 44.3 तथा बीकानेर और टोंक के वनस्थली में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर क्षेत्र में दिन के समय सीवियर हीटवेव का असर देखा गया।

राजधानी जयपुर में भी गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए। यहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो बाड़मेर और जोधपुर से भी अधिक रहा। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिली और न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। लगातार दूसरे दिन नगर निगम की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया।

रात में भी नहीं मिली राहत दिन के साथ रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। हनुमानगढ़ और अलवर में न्यूनतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इसके अलावा कोटा, चित्तौड़गढ़, फलोदी, बीकानेर, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनूं में भी गर्म रात और लू का असर बना रहा।

अमेरिकी विदेश मंत्री का कार्यक्रम भी बदला तेज गर्मी का असर विदेशी मेहमानों पर भी देखने को मिला। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे थे। उनके कार्यक्रम में आमेर महल के साथ हाथी गांव का दौरा भी शामिल था, लेकिन अत्यधिक गर्मी और तेज धूप के कारण उन्होंने केवल आमेर महल का भ्रमण किया।

अन्य शहरों में भी हालात गंभीर उदयपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजमेर में अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम 28.4 डिग्री रहा। हालांकि यहां हीटवेव की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन उमस और धूलभरी हवाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं।

जोधपुर में अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और दिनभर उमस बनी रही। वहीं सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और नौतपा के दौरान 46 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई गई है।