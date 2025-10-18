राजस्थान में तापमान की उठा-पटक से बिगड़ी सेहत, बढ़े वायरल इंफेक्शन के मामले

Hindustan Hindi News
संक्षेप: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। गुलाबी सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में अब तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में लगातार परिवर्तन के चलते सर्दी फिलहाल कम महसूस हो रही है।

Sat, 18 Oct 2025 09:15 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। गुलाबी सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में अब तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में लगातार परिवर्तन के चलते सर्दी फिलहाल कम महसूस हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में इसी तरह की हलचल बनी रहेगी।

शुक्रवार को राज्य के कई हिस्सों में रात का तापमान बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। वहीं, शेखावाटी के सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों में भी तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में सीकर राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हालांकि, यह तापमान भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में आधा डिग्री ज्यादा रहा, जिससे यह संकेत मिला कि अब रातें थोड़ी गर्म हो रही हैं।

दिन के तापमान में भी कई शहरों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाड़मेर शुक्रवार को राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में पारा 36.3 डिग्री तक पहुंचा, जबकि जोधपुर में यह 35.1 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में दिन के तापमान में लगभग 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जयपुर, अजमेर और उदयपुर जैसे शहरों में भी दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इससे दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंडी हवा का मिश्रित असर लोगों को महसूस हो रहा है।

मौसम में लगातार हो रहे इस उतार-चढ़ाव का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। जयपुर, जोधपुर और कोटा के सरकारी व निजी अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार और गले में इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ गई है।

डॉक्टरों का कहना है कि दिन में गर्मी और रात में ठंडी हवाओं के कारण शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने से वायरल इंफेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चिकित्सक लोगों को सलाह दे रहे हैं कि सुबह और शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान पर ध्यान रखें।

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। कहीं भी बारिश या तेज हवाओं की संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी हवाओं की रफ्तार में कमी आने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे तापमान फिर से नीचे जा सकता है।

अक्टूबर के मध्य में ही राजस्थान में गुलाबी सर्दी दस्तक दे चुकी है, लेकिन फिलहाल यह सर्दी स्थिर नहीं हो पाई है। सुबह और रात में हल्की ठंडक के साथ दिन में गर्म धूप लोगों को भ्रमित कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 10 दिनों में अगर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, तो राज्य में नवंबर के पहले सप्ताह से सर्दी का असली दौर शुरू होगा।

