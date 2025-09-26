rajasthan temperature fall night cold day heat continues राजस्थान में पारा गिरा, रातों में बढ़ी ठंडक-दिन में अब भी गर्मी का जोर, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में पारा गिरा, रातों में बढ़ी ठंडक-दिन में अब भी गर्मी का जोर

राजस्थान में मानसून के बादल अब विदा लेने लगे हैं और मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से राज्य में बारिश का दौर थमा हुआ है और इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 26 Sep 2025 09:13 AM
राजस्थान में मानसून के बादल अब विदा लेने लगे हैं और मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से राज्य में बारिश का दौर थमा हुआ है और इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सिरोही के बाद अब दौसा भी उन शहरों में शामिल हो गया है, जहां पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, दिन के समय कई शहरों में अभी भी तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है।

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। सिरोही में न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि दौसा में यह 19.5 डिग्री रहा। नागौर और पाली में भी तापमान 21 डिग्री के करीब रहा। पिलानी और अजमेर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.3 और 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसका सीधा असर यह है कि इन शहरों में लोग रात के समय हल्की ठंडक महसूस करने लगे हैं और तापमान में गिरावट ने मौसम को सुहावना बना दिया है।

हालांकि, रात में गिरते तापमान के बावजूद दिन के समय गर्मी का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। जयपुर, गंगानगर, पिलानी और चूरू जैसे शहरों में दोपहर के वक्त पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पिलानी का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रहा, जबकि गंगानगर और चूरू में क्रमशः 38.4 और 38.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीकानेर में 36.6, जैसलमेर में 37.1 और कोटा में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

इससे साफ है कि प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जहां सुबह-शाम हल्की ठंडक का एहसास है, वहीं दोपहर की धूप अभी भी लोगों को तपने पर मजबूर कर रही है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिनों तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, हालांकि रात में हल्की गिरावट जारी रहेगी। 28 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों—जैसे बारां, कोटा, झालावाड़ और डूंगरपुर में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं।

इस तरह से राज्य में मौसम अब धीरे-धीरे शरद ऋतु की ओर बढ़ रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंडक का यह मिश्रण फिलहाल कुछ दिनों तक बना रह सकता है।

मौसम में आए इस बदलाव का असर किसानों और आमजन दोनों पर देखने को मिलेगा। किसानों के लिए रात का गिरता तापमान रबी फसलों की तैयारी का संकेत है। हालांकि अभी बोवनी का वक्त आने में समय है, लेकिन बदलता मौसम खेती-किसानी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं आम लोगों के लिए यह मौसम राहत और परेशानी दोनों लेकर आया है। एक ओर तो रात में ठंडी हवाएं सुहावनापन दे रही हैं, वहीं दिन में तेज धूप और गर्मी अभी भी असहज कर रही है।

पिछले 24 घंटों में बारां, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और गंगानगर समेत कुछ हिस्सों में तापमान में मामूली गिरावट देखी गई। अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर और दौसा जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहा। वहीं जालोर में पारा 33.6 डिग्री तक दर्ज किया गया।

