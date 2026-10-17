राजस्थान में 6 डिग्री तक गिरा पारा, माउंट आबू से भी ठंडा रहा अलवर

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ी और दिन के तापमान में भी गिरावट आई।

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ी और दिन के तापमान में भी गिरावट आई।

राजस्थान में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। कुछ दिन पहले तक गर्मी से परेशान लोगों को अब सुबह और शाम हल्की सर्दी का अहसास होने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और तेज हवाओं ने दिन के तापमान में बड़ी गिरावट ला दी है। हालात ऐसे रहे कि अलवर में अधिकतम तापमान गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि हिल स्टेशन माउंट आबू में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री दर्ज हुआ। यानी दिन के तापमान के मामले में अलवर माउंट आबू से भी ठंडा रहा।

बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। जयपुर से लेकर जोधपुर और अजमेर से लेकर भरतपुर तक बारिश का असर देखने को मिला। तापमान में गिरावट से गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में कटी पड़ी फसल के बारिश और तेज हवा के कारण खराब होने की आशंका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान में सर्दी का दौर शुरू होने वाला है या आने वाले दिनों में फिर गर्मी सताएगी?

24 घंटे में इन जिलों में हुई बारिश, तेज हवाओं ने बदला मौसम प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ी और दिन के तापमान में भी गिरावट आई।

अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में मौसम का यह बदलाव लोगों को गर्मी से राहत देने वाला रहा। खासकर सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। हालांकि, बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खेतों में कटाई के बाद रखी फसल भीगने और तेज हवाओं से नुकसान होने का खतरा बना हुआ है।

अलवर, बीकानेर और फतेहपुर में 6 डिग्री तक गिरा पारा मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर दिन के तापमान पर पड़ा है। बीते 24 घंटे में अलवर, बीकानेर और सीकर जिले के फतेहपुर में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। अलवर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थल माउंट आबू के मुकाबले भी कम था।

माउंट आबू में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं, रात के तापमान की बात करें तो पिलानी में सबसे ज्यादा ठंड महसूस की गई। झुंझुनूं जिले के पिलानी में न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस तरह प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण दिन में गर्मी कम हुई है, जबकि रात में भी धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने लगी है।

जयपुर में दूसरे दिन भी गिरा तापमान, सुबह हुई बारिश राजधानी जयपुर में भी मौसम का असर लगातार दूसरे दिन देखने को मिला। सुबह शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। इसके बाद दिनभर आसमान में हल्के बादल छाए रहे। बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

जयपुर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। हालांकि, दिन में बादल छंटने और धूप निकलने पर तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है।

पश्चिमी राजस्थान में भी गर्मी से राहत, 40 डिग्री से नीचे रहा पारा बारिश और मौसम में बदलाव का असर पश्चिमी राजस्थान में भी दिखाई दिया। शुक्रवार को प्रदेश के पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बाड़मेर में पारा 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अक्टूबर के इस दौर में पश्चिमी राजस्थान में तापमान का 40 डिग्री से नीचे आना गर्मी से राहत का संकेत है। हालांकि, अभी दिन में गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है।

अब साफ रहेगा मौसम, फिर कब बढ़ेगी सर्दी? मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां थमने की संभावना है। आज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। अगले चार से पांच दिनों के दौरान तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में दिन के समय गर्मी का असर फिर बढ़ने की संभावना है।