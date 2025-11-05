राजस्थान में गिरेगा पारा, बढ़ेगी सर्दीः श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में बारिश और ओले, अब चलेगी उत्तरी हवा

संक्षेप: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के असर से हुई बारिश और ओलों के बाद अब प्रदेश में सर्दी दस्तक देने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी बुधवार से राजस्थान में मौसम सूखा रहेगा

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टरबेंस) के असर से हुई बारिश और ओलों के बाद अब प्रदेश में सर्दी दस्तक देने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी बुधवार से राजस्थान में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी। इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी और आने वाले दिनों में सुबह-शाम की ठंड और बढ़ेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, कोटा, अजमेर, करौली, बारां समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में मंगलवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कुछ इलाकों में तूफानी बारिश के बीच छोटे-छोटे ओले भी गिरे। इस बदलाव के बाद प्रदेश में तापमान में गिरावट देखी गई और हवा में ठंडक बढ़ गई।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 4 नवंबर को राजस्थान में सबसे ठंडा जिला सिरोही रहा, जहां दिन का अधिकतम तापमान मात्र 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा में तापमान 28.7, अजमेर में 28, अलवर में 29.8, बारां में 27.4, करौली में 26.5, झुंझुनूं में 27.4, और डूंगरपुर में 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में तापमान क्रमशः 33.8, 34.1 और 31.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब समाप्त होने जा रहा है। इसके आगे बढ़ने के बाद उत्तरी दिशा से बर्फीली हवाएं फिर से चलने लगेंगी। इन हवाओं का असर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहेगा। इससे आने वाले 24 से 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि प्रदेश के शेखावाटी अंचल (झुंझुनूं, सीकर, चूरू) के साथ-साथ बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में रात का तापमान तेजी से गिरेगा। अगले दो दिनों में सुबह और देर शाम के समय लोगों को सर्दी का अधिक अहसास होगा।

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, आज से राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं तापमान में लगातार गिरावट लाती रहेंगी। फिलहाल अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह की कमी दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम में ठंड से बचाने की जरूरत है।