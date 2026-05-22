राजस्थान में 10 दिन की छुट्टी कटने से नाराज शिक्षक, कर्मचारी महासंघ ने दिया ये अल्टीमेटम
राजस्थान में शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश में कटौती को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा कर्मचारी आंदोलन बनने की ओर बढ़ता दिख रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
राजस्थान में शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश में कटौती को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा कर्मचारी आंदोलन बनने की ओर बढ़ता दिख रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शिक्षकों की मांगों पर संवाद और समाधान का रास्ता नहीं अपनाया तो प्रदेशभर से हजारों कर्मचारी और शिक्षक शिक्षा मंत्री का घेराव और पड़ाव डालने जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे।
ग्रीष्मावकाश कटौती बना विवाद का केंद्र
महासंघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सत्र 2026-27 में विद्यालयों के ग्रीष्मावकाश में 10 दिन की कटौती और संस्थाप्रधानों के अधिकृत अवकाश में 1 दिन कम किए जाने के फैसले ने शिक्षकों में नाराजगी बढ़ा दी है। संगठन का कहना है कि पहले से ही शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम वार्षिक अवकाश मिलता है और इसके बावजूद उन पर लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।
प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि पिछले करीब दो महीनों से राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम लगातार सांकेतिक धरना, प्रदर्शन, रैली और ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई।
‘संवाद नहीं, हठधर्मिता से बढ़ रहा आक्रोश’
महासंघ ने आरोप लगाया कि शिक्षक प्रतिनिधियों से वार्ता कर समाधान निकालने के बजाय शिक्षा विभाग और मंत्री स्तर पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। संगठन का दावा है कि इससे प्रदेश के लाखों शिक्षकों में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है।
महासंघ ने शिक्षा मंत्री के व्यवहार को “हठधर्मिता पूर्ण” बताते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो सरकार के खिलाफ व्यापक कर्मचारी आंदोलन खड़ा हो सकता है। संगठन ने इसे केवल अवकाश का मुद्दा नहीं बल्कि शिक्षकों के सम्मान और कार्य परिस्थितियों से जुड़ा मामला बताया।
सरकार पर आंदोलन को जन्म देने का आरोप
महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा और महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने संयुक्त रूप से आरोप लगाया कि शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करने की जगह उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की जमीन तैयार हो रही है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और मंत्री स्तर पर लचीलेपन की कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो इसकी जिम्मेदारी सरकार और विभागीय नेतृत्व पर होगी।
मुख्यमंत्री से सीधी अपील, आंदोलन का संकेत
महासंघ ने मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप कर शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कराने और विवाद का समाधान निकालने की मांग की है। संगठन का कहना है कि शिक्षक और कर्मचारी टकराव नहीं बल्कि संवाद चाहते हैं, लेकिन लगातार अनदेखी की स्थिति में आंदोलन का रास्ता अपनाना मजबूरी बन सकता है।
अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार शिक्षकों की नाराजगी को बातचीत से शांत करती है या आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेशव्यापी कर्मचारी आंदोलन का रूप लेता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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