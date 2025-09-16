rajasthan teacher suspended education minister order caste dispute राजस्थान: शिक्षा मंत्री के आदेश पर शिक्षक निलंबित, जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: शिक्षा मंत्री के आदेश पर शिक्षक निलंबित, जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप

राजस्थान के राजसमंद जिले में बड़ा मामला सामने आया है। राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कैलाश चंद सामोता को गंभीर आरोपों के चलते विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 16 Sep 2025 10:09 PM
राजस्थान के राजसमंद जिले में बड़ा मामला सामने आया है। राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कैलाश चंद सामोता को गंभीर आरोपों के चलते विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर जारी आदेश में साफ लिखा गया है कि सामोता ने विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और अनुशासनहीनता दिखाई।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राथमिक शिक्षा, राजसमंद ने निलंबन का आदेश जारी करते हुए कहा कि निलंबन अवधि में सामोता का मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिति देलवाड़ा रहेगा। सामोता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धुकल सिंह जी का खेड़ा, पंचायत समिति आमेट में गणित और विज्ञान विषय के अध्यापक लेवल-2 पर पदस्थापित थे।

आदेश के अनुसार, सामोता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और यूट्यूब चैनल पर विभाग और राज्य सरकार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। यही नहीं, उन्होंने उच्च अधिकारियों पर भी गंभीर और झूठे आरोप लगाए। राजनीतिक दलों का खुला समर्थन करने और बिश्नोई समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर जातीय वैमनस्य फैलाने जैसे संगीन आरोप भी उन पर लगे हैं।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को प्राप्त शिकायतों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि सामोता ने कई मौकों पर अपने सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, प्रोबेशन काल के दौरान भी उन्होंने अनुचित लाभ उठाकर वेतन लिया। विद्यालय का माहौल बिगाड़ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आवाज उठाने और समाचार पत्रों में प्रदर्शन संबंधी खबरें प्रकाशित करवाने जैसी घटनाएं भी सामने आईं।

शिकायतकर्ता मनोज विश्नोई ने आरोप लगाया कि सामोता ने यूट्यूब चैनल पर बिश्नोई समाज के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो डाले। इससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची और समुदाय में आक्रोश फैल गया। इन सभी शिकायतों के आधार पर सामोता के खिलाफ सीसीए-16 के तहत जांच प्रस्तावित की गई है।

विभागीय कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13 (एक) के अंतर्गत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह समाज और विद्यार्थियों के लिए आदर्श बने। लेकिन सामोता द्वारा फैलाई गई अफवाहें, भ्रामक प्रचार और अनुचित गतिविधियों ने न केवल विभाग की छवि खराब की बल्कि शिक्षा के पवित्र वातावरण को भी दूषित किया।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामोता जैसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में अन्य कार्मिक अनुशासनहीनता की राह पर न चलें। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी, जातीय टिप्पणी या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

