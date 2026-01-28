Hindustan Hindi News
राजस्थान न्यूज़ जयपुर
राजस्थान: 44 बच्चों की जान खतरे में डालने वाला टीचर सस्पेंड

संक्षेप:

डीडवाना जिले के छोटे खाटू कस्बे के पास गणतंत्र दिवस के दिन 44 छात्र-छात्राओं की जान खतरे में डालने वाले शिक्षक के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हादसे के करीब एक महीने बाद जिला प्रशासन ने जांच पूरी करते हुए पिकअप वाहन चला रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

Jan 28, 2026 09:53 pm IST
जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवाद के शिक्षक संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें हादसे के समय शिक्षक की गंभीर लापरवाही सामने आई थी।

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

हादसे के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने पूरे मामले की विस्तृत जांच की। जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि मण्डुकरा गांव के पास हुए इस हादसे के वक्त पिकअप वाहन का वास्तविक चालक लादूराम वाहन नहीं चला रहा था, बल्कि शिक्षक संतोष कुमार स्वयं गाड़ी की स्टेयरिंग संभाले हुए था।

रिपोर्ट के अनुसार, गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति के बाद छात्र-छात्राओं को वापस लाते समय शिक्षक ने चालक से वाहन चलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। मण्डुकरा गांव से महज एक किलोमीटर की दूरी पर वाहन से नियंत्रण खोने के कारण बच्चों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 44 छात्र-छात्राएं घायल हो गए थे, जिनमें से कई बच्चों को गंभीर चोटें आई थीं।

शिक्षक पर कार्रवाई, मुख्यालय बदला

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) सूबे सिंह ने निलंबन आदेश जारी करते हुए शिक्षक संतोष कुमार का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नावां निर्धारित किया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो यह घटना और भी बड़ा हादसा बन सकती थी। जांच रिपोर्ट में शिक्षक द्वारा बिना वैध अनुमति बच्चों को पिकअप में बैठाकर ले जाना और स्वयं वाहन चलाना गंभीर सेवा आचरण का उल्लंघन माना गया है।

पिकअप की RC और ड्राइविंग लाइसेंस पर गिरेगी गाज

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब परिवहन विभाग भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। परिवहन विभाग ने हादसे का कारण बनी पिकअप वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) रद्द करने और शिक्षक संतोष कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह वाहन नियमों के विपरीत स्कूली बच्चों को ढोने में इस्तेमाल किया जा रहा था। क्षमता से अधिक सवारी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीर अपराध माना गया है।

जिले में चला विशेष अभियान

इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवहन विभाग ने जिलेभर में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग ने खासतौर पर पिकअप और अन्य हल्के मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी है।

अभियान के तहत मंगलवार को परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों की अनदेखी कर चल रही 40 पिकअप गाड़ियों के चालान काटे। वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

Rajasthan School Accident

