राजस्थान टीचर भर्ती में डमी कैंडिडेट का खेल,हुलिया और फोटो बदलकर डमी कैंडिडेट बने सीनियर टीचर

संक्षेप:

राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर सीनियर टीचर बने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 20, 2025 09:54 pm IST
राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर सीनियर टीचर बने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी हैं, जिन्होंने सिस्टम को चकमा देकर सरकारी नौकरी हासिल की, लेकिन जांच की आहट मिलते ही नौकरी छोड़कर फरार हो गए। करीब दो साल तक फरारी काटने के बाद अब एसओजी ने दोनों को धर दबोचा है।

यह मामला सिर्फ दो फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि यह उस गहरे नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसमें परीक्षा व्यवस्था, पहचान सत्यापन और भर्ती प्रक्रिया की कमजोरियों का खुला फायदा उठाया गया।

दिसंबर 2022 में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। 24 दिसंबर को सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान का पेपर लीक होने के बाद इन विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बाद में 29 जनवरी 2023 को दोबारा परीक्षा हुई।

इसी दोबारा परीक्षा को आरोपियों ने अपने लिए “मौका” बना लिया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने खुद परीक्षा देने के बजाय डमी कैंडिडेट को बैठाया। फर्जी तरीके से परीक्षा पास कर वे सीनियर टीचर (विज्ञान विषय) के पद पर चयनित हो गए।

एसओजी की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, डमी कैंडिडेट और फर्जी चयन की परतें खुलने लगीं। आरोपियों को जब भनक लगी कि वे एसओजी के रडार पर आ चुके हैं, तो दोनों ने चुपचाप अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और फरार हो गए।

यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिन लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया था, वे लंबे समय तक सिस्टम के भीतर कैसे बने रहे? और जब जांच शुरू हुई, तो बिना किसी रोक-टोक के नौकरी छोड़कर फरार कैसे हो गए?

एसओजी ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। करीब दो साल तक दोनों आरोपी अलग-अलग जगहों पर छिपते रहे। आखिरकार एसओजी की टीमें उनके ठिकानों तक पहुंच गईं।

एक आरोपी दिनेश कुमार को पुणे (महाराष्ट्र) से और दूसरे दिनेश कुमार को जयपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों की उम्र 29 साल है और दोनों जालौर जिले के रहने वाले हैं।

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा एंगल यही है कि डमी कैंडिडेट बैठाने के बावजूद परीक्षा केंद्रों पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया नाकाम क्यों रही? फोटो, बायोमेट्रिक या दस्तावेजों की जांच में ऐसी कौन सी चूक हुई, जिसने फर्जी कैंडिडेट को असली अभ्यर्थी बना दिया?

इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि चयन के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में क्या कोई अतिरिक्त वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिससे इस तरह की धोखाधड़ी पहले ही पकड़ी जा सकती थी।

फर्जी तरीके से बने ये शिक्षक सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर डालते हैं। अगर ऐसे लोग कक्षा में पढ़ाने पहुंच जाते हैं, तो छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है।

एसओजी अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराने वाले गिरोह, बिचौलियों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यह आशंका जताई जा रही है कि ऐसे मामलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।

डमी कैंडिडेट से सीनियर टीचर बने ये आरोपी उस ‘फर्जी मेरिट सिस्टम’ की तस्वीर हैं, जिसने मेहनती अभ्यर्थियों के हक छीने। एसओजी की कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चाहे आरोपी कितने भी समय तक फरार रहे हों, जांच के घेरे से बच पाना आसान नहीं है। अब देखना होगा कि इस केस से सबक लेकर भर्ती परीक्षाओं में सुरक्षा और सत्यापन की प्रक्रिया कितनी मजबूत की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
