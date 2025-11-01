राजस्थान में क्लास छोड़कर शराब पीता रहा सरकारी मास्टर, बरामदे में नशे में धुत पड़ा मिला

संक्षेप: राजस्थान के बाड़मेर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हापो की ढाणी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक सरकारी शिक्षक, क्लास छोड़कर शराब के नशे में धुत पाया गया।

राजस्थान के बाड़मेर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हापो की ढाणी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक सरकारी शिक्षक, क्लास छोड़कर शराब के नशे में धुत पाया गया। नशे की हालत में वह स्कूल परिसर के बरामदे में पड़ा मिला। जब ग्रामीणों ने यह दृश्य देखा, तो उन्होंने तुरंत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षक मदन लाल शुक्रवार को क्लास लेने के बजाय शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। कुछ समय बाद वह बरामदे में बेहोशी की हालत में गिर गया। जब छात्रों और ग्रामीणों ने यह दृश्य देखा, तो सब हैरान रह गए। ग्रामीणों ने शिक्षक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि मदन लाल की इस हरकत से छात्र-छात्राओं में दहशत फैल गई और अभिभावक भी आक्रोशित हो गए हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कोई पहला मामला नहीं है। मदन लाल की लापरवाही और अनुशासनहीनता की शिकायत पहले भी स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग की ढिलाई ने इस शिक्षक को मनमानी करने का मौका दिया।

सूत्रों के मुताबिक, शिक्षक मदन लाल पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। कुछ समय पहले उसने एक छात्रा की कॉपी में अपना मोबाइल नंबर लिखकर उसे फोन करने के लिए कहा था। इस मामले में भी विभाग को शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चेतावनी देकर मामला दबा दिया गया था। अब जब उसका शराब के नशे में वीडियो वायरल हुआ है, तो विभाग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

घटना के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी है और इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित की है। उधर, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे स्कूल के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

ग्रामीणों ने कहा कि सरकारी शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं, लेकिन जब वही शिक्षक नशे में स्कूल में पड़े मिलें, तो बच्चों को क्या संदेश जाएगा? शिक्षा के मंदिर में इस तरह का अनुशासनहीन व्यवहार पूरे गांव की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है।

यह घटना न केवल एक शिक्षक की व्यक्तिगत गलती को उजागर करती है, बल्कि राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। बार-बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना और निरीक्षण व्यवस्था का कमजोर होना इस मामले में साफ झलकता है।