राजस्थान में सरकारी शिक्षक ने पूर्व मंत्री पर किया हमला, गोविंदराम मेघवाल के ड्राइवर को पीटा; ओवरटेक के दौरान हुई कार टच

जालोर जिले में रविवार रात को पूर्व मंत्री और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंदराम मेघवाल की गाड़ी पर एक सरकारी शिक्षक ने हमला कर दिया। यह घटना बागोड़ा रोड के तानू होटल के पास हुई। जानकारी के अनुसार, पूर्व मंत्री की गाड़ी ओवरटेक करते समय आरोपी शिक्षक राजेन्द्र सिंह की गाड़ी से टच हो गई। इससे आक्रोशित होकर आरोपी ने काफिले की गाड़ी के आगे अपनी कार लगा दी और ड्राइवर पर हमला कर दिया।

घटना के अनुसार, पूर्व मंत्री मेघवाल जालोर जिले में जिला और ब्लॉक स्तरीय बैठकों में शिरकत करने आए थे। वे 12 से 15 अक्टूबर तक रायशुमारी के कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। घटना वाले दिन पूर्व मंत्री ने पहले जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद आहोर रोड स्थित विजय पैराडाइज में प्रेसवार्ता की। इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद थे। शाम करीब 8 बजे मंत्री बागोड़ा रोड स्थित होटल पार्क व्यूह के लिए निकले।

सूत्रों के अनुसार, बागोड़ा रोड पर पूर्व मंत्री के ड्राइवर ने एक कार को ओवरटेक किया और सड़क पर आगे बढ़ाया। तभी मंत्री की गाड़ी बगल में चल रही सरकारी शिक्षक राजेन्द्र सिंह की गाड़ी से साइड टच हो गई। इससे शिक्षक आक्रोशित हो गया और काफिले की गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी कार पूर्व मंत्री की गाड़ी के सामने रोक दी। आरोपी ने मंत्री के ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया और गाड़ी के साइड गेट पर मुक्के मारते हुए गेट खोलने की कोशिश की।

पूर्व मंत्री ने बताया कि उन्होंने पहले एसपी शैलेन्द्र सिंह को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। जैसे ही आरोपी को पता चला कि वह पूर्व मंत्री की गाड़ी पर हमला कर रहा है, वह अपनी कार लेकर मौके से भाग गया। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था।

पूर्व मंत्री के ड्राइवर ने पूरे घटनाक्रम को फोटो और वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया। आरोपी के वाहन का नंबर प्लेट फोटो के जरिए पुलिस को भेजा गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने राजेन्द्र सिंह को हिरासत में ले लिया। आरोपी जालोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिशनगढ़ में शिक्षक हैं। हालांकि, अभी तक इस घटना को लेकर थाने में कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।