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राजस्थान तप रहा तंदूर सा, बाड़मेर 46 पार, जोधपुर-कोटा रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर

Apr 27, 2026 09:36 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान में गर्मी लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। रविवार को बाड़मेर में सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया। 

राजस्थान तप रहा तंदूर सा, बाड़मेर 46 पार, जोधपुर-कोटा रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर

राजस्थान में गर्मी लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। रविवार को बाड़मेर में सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ, जहां पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया। यह बीते 12 साल में तीसरी बार है जब अप्रैल में तापमान इतना ऊपर पहुंचा है। दूसरी ओर कोटा और जोधपुर में भी तापमान पुराने रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुका है।

8 शहरों में 44°C पार

रविवार को प्रदेश के 8 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया। दिनभर भीषण गर्मी के बाद देर शाम अजमेर, जोधपुर सहित कई जिलों में मौसम बदला और धूलभरी आंधी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे कुछ समय के लिए राहत मिली।

आज 5 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 27 अप्रैल के लिए राज्य के 5 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दिन के साथ रात में भी हीटवेव चलने की चेतावनी दी गई है, जो हालात को और ज्यादा गंभीर बना सकती है।

कोटा-जोधपुर में रिकॉर्ड के करीब पहुंचा पारा

कोटा में रविवार को अप्रैल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले 18 अप्रैल 2026 को 45.6 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं जोधपुर में तापमान 44.7 डिग्री रहा, जो 2019 के रिकॉर्ड के बराबर है। यहां पारा किसी भी वक्त नया रिकॉर्ड बना सकता है।

बाड़मेर में 12 साल में तीसरी बार 46°C पार

बाड़मेर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 2014 और 2025 में भी यहां तापमान 46.8 डिग्री तक पहुंच चुका है। जैसलमेर में भी पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि चित्तौड़गढ़ और कोटा में 45.2 डिग्री दर्ज किया गया।

कई जिलों में धूलभरी आंधी और हल्की बारिश

दिनभर की झुलसाने वाली गर्मी के बाद शाम को मौसम में बदलाव देखा गया। जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बादल छाए और कई जगहों पर धूलभरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में हल्की गिरावट आई।

28 से 30 अप्रैल के बीच मिल सकती है राहत

मौसम विभाग के अनुसार, 28 से 30 अप्रैल के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, जिससे हीटवेव से आंशिक राहत मिल सकती है।

जयपुर में दिन-रात हीटवेव

राजधानी जयपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री दर्ज किया गया। दिनभर हीटवेव चलने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। मौसम विभाग ने यहां भी दिन और रात दोनों समय लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

अजमेर में दोपहर बाद बदला मौसम

अजमेर में दोपहर ढाई बजे तापमान 41.4 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन तीन बजे के बाद बादल छाने से तापमान गिरने लगा। शाम साढ़े पांच बजे यह 39.2 डिग्री पर आ गया। यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया।

सीकर में धूप से बचाव के लिए टेंट का सहारा

सीकर में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री रहा। तेज धूप से बचाव के लिए शहर में अनोखा इंतजाम किया गया है। कोतवाली रोड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर ग्रीन टेंट लगाकर सड़क को कवर किया गया, जिससे राहगीरों को राहत मिल सके।

कोटा में राहत के लिए बनाए अस्थाई शेल्टर

कोटा में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने 11 अस्थाई आश्रय स्थल शुरू किए हैं। यहां कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग लू से बच सकें। रविवार को यहां सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया।

अलवर और उदयपुर में भी गर्मी का असर जारी

अलवर में तापमान 42.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री रहा। यहां अगले दो दिनों तक हीटवेव की संभावना जताई गई है। उदयपुर में भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मेवाड़ क्षेत्र में बारिश हो सकती है।

जोधपुर में 45°C के करीब पहुंचा पारा

जोधपुर में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो 45 डिग्री के बेहद करीब है। वहीं जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में तेज बारिश भी हुई, जिससे मौसम में थोड़ी राहत मिली, लेकिन गर्मी का असर अभी भी बरकरार है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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