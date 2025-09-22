rajasthan tantrik woman beaten superstition crowd chanting राजस्थान: भूत-प्रेत बताकर बीमार महिला को तांत्रिक ने कोड़ों से पीटा; भीड़ ने जयकारे लगाए, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: भूत-प्रेत बताकर बीमार महिला को तांत्रिक ने कोड़ों से पीटा; भीड़ ने जयकारे लगाए

धौलपुर के भारली गांव में शनिवार देर शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों की आँखें खोल दी होंगी। 21वीं सदी में, विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के युग में, एक महिला को इलाज के बजाय तांत्रिक के चक्कर में पीटा गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, धौलपुरMon, 22 Sep 2025 09:39 PM
धौलपुर के भारली गांव में शनिवार देर शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां के लोगों की आँखें खोल दी होंगी। 21वीं सदी में, विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के युग में, एक महिला को इलाज के बजाय तांत्रिक के चक्कर में पीटा गया। लेकिन यह कोई आम झगड़ा नहीं था। यह घटना अंधविश्वास और सामूहिक मानसिकता की उस काली तस्वीर को सामने लाती है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएँ।

घटना की शुरुआत तब हुई जब महिला की तबीयत अचानक खराब हुई। परिजन तुरंत डॉक्टर के बजाय तांत्रिक बंटी गुर्जर के पास पहुँचे। तांत्रिक ने दावा किया कि महिला पर भूत-प्रेत का साया है और उसे भगाने के लिए कोड़े मारना अनिवार्य है। फिर क्या था—वह महिला को अपने चौपाल पर खड़ा कर सैकड़ों लोगों के सामने उसकी पीठ पर बेरहमी से कोड़े बरसाने लगा।

दुर्भाग्य यह था कि भीड़, जो वहां जमा थी, उस दर्दनाक दृश्य को रोकने के बजाय उत्साह और भक्ति के जयकारे लगाने लगी। कुछ लोग तो मोबाइल से इस अमानवीय घटना का वीडियो बनाने में व्यस्त हो गए। उस समय उस महिला की आवाज़ें भीड़ में खो गईं, और सिर्फ क्रूरता की आहट सुनाई दी।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई। बसेड़ी थाना प्रभारी बृजेश मीणा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तांत्रिक बंटी गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है और पूछताछ में आरोपी से सख्त सवाल किए जा रहे हैं।

यह घटना केवल एक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि समाज के भीतर अंधविश्वास की गहरी जड़ों को उजागर करती है। सवाल उठता है कि जब हमारे पास विज्ञान और चिकित्सा की उन्नत सुविधाएँ मौजूद हैं, तब भी लोग क्यों अंधविश्वास और तांत्रिकों के झूठे दावों पर भरोसा करते हैं। क्यों पीड़ित इंसान की तकलीफ़ को तमाशा समझकर देखा जाता है?

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की। समाज के जागरूक हिस्से ने अंधविश्वास और ऐसी क्रूर प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। यह घटना चेतावनी देती है कि अगर शिक्षा और जागरूकता के कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में भी लोग इसी तरह के अमानवीय कृत्यों के शिकार होंगे।

