राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक; सरकार को कमेटी गठन के निर्देश

संक्षेप: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने तत्काल छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति बनाने और कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि सरकार छात्रसंघ चुनाव को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करे। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए, जिसमें सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को शामिल किया जाए। यह कमेटी 19 जनवरी 2026 तक बैठक कर यह तय करे कि प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव किस तरह कराए जाएं। साथ ही, अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो उसके ठोस और स्पष्ट कारण भी सामने रखे जाएं।

फैसला सुनाते हुए जस्टिस समीर जैन ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लेकिन इनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को बाधित करना नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी हाल में शैक्षणिक माहौल प्रभावित नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिए कि किसी भी चुनाव प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि छात्रसंघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार है और इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। याचिका में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा गया कि सत्र शुरू होने के आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए थे, लेकिन वह समय भी निकल चुका है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि छात्रसंघ चुनाव कोई मौलिक अधिकार नहीं हैं। सरकार ने यह भी कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू की जा रही है, ऐसे में फिलहाल छात्रसंघ चुनाव कराना संभव नहीं है।

फैसले के बाद याचिकाकर्ता और छात्र नेता नीरज खींचड़ ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट से बड़ी उम्मीद थी कि वह छात्रसंघ चुनाव कराने के पक्ष में फैसला देगा। हालांकि, कोर्ट के फैसले से भी वे संतुष्ट हैं, क्योंकि इसमें सरकार को कमेटी गठित कर नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह भविष्य में छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

नवंबर में इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थिति पर भी तीखी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी ‘अर्श से फर्श’ का सफर तय कर रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान यूनिवर्सिटी अपने भवन दो महीने के लिए सरकार को किराए पर दे देती है। उस समय क्या छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं होती? लेकिन शैक्षणिक सत्र का कैलेंडर समय पर लागू नहीं किया जाता।

राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव का इतिहास विवादों से भरा रहा है। साल 2005 में छात्रसंघ चुनाव के दौरान भारी हंगामा और हुड़दंग हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसके बाद साल 2006 में कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगा दी थी।

करीब चार साल बाद 2010 में एक बार फिर छात्रसंघ चुनाव की शुरुआत हुई। हालांकि, कोरोना महामारी के चलते 2020 और 2021 में चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद 29 जुलाई 2022 को तत्कालीन सरकार ने छात्रसंघ चुनाव कराने का फैसला लिया, लेकिन 12 अगस्त को कांग्रेस सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया था।