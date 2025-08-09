rajasthan special trains festival season 8 trains टिकट की मारामारी खत्म, राजस्थान से त्योहारों पर चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें, Jaipur Hindi News - Hindustan
टिकट की मारामारी खत्म, राजस्थान से त्योहारों पर चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों की दस्तक के साथ ही लाखों लोगों की घर वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौकों पर ट्रेनों में टिकट मिलना किसी जंग से कम नहीं होता। लेकिन इस बार यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है।

Sachin Sharma हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 9 Aug 2025 04:35 PM
त्योहारों की दस्तक के साथ ही लाखों लोगों की घर वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे खास मौकों पर ट्रेनों में टिकट मिलना किसी जंग से कम नहीं होता। लेकिन इस बार यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को तोहफा देते हुए राजस्थान से देश के कई बड़े शहरों के लिए 8 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर दी है।

इन ट्रेनों का संचालन 7 अगस्त से 15 अगस्त 2025 के बीच किया जाएगा। यह कदम रेलवे की उस योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करना और वेटिंग टिकट की समस्या से निजात दिलाना है।

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार, ये ट्रेनें एक तरफा, सुपरफास्ट, साप्ताहिक और प्रतिदिन चलने वाली होंगी। यात्रियों को अब टिकट के लिए घंटों लाइन में लगने या बार-बार IRCTC साइट रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

राजधानी दिल्ली से मुंबई-पुणे तक, हर दिशा में कनेक्टिविटी

इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के ज़रिए राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनूं, मदार और हिसार जैसे स्टेशनों से सीधे दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, वलसाड और बड़ौदा जैसे महानगरों तक जाना संभव होगा।

पहले चरण में मुंबई, सूरत, पुणे, वलसाड जैसे शहरों के लिए ट्रेनों का ऐलान हुआ था। अब राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीधी पहुंच देने वाली विशेष ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो रहा है।

शेखावाटी को मिला सबसे बड़ा तोहफा!

इस बार की सबसे बड़ी खुशखबरी शेखावाटी अंचल के लोगों के लिए है। हिसार-हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल (04725/04726) को सीकर और झुंझुनूं होकर चलाया जाएगा, जिससे यहां के यात्री सीधे सूरत, मुंबई और पुणे तक पहुंच सकेंगे।

शेखावाटी क्षेत्र के हजारों लोग इन महानगरों में काम करते हैं और हर त्योहार पर टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। अब यह ट्रेन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी।

जानिए कौन-कौन सी हैं ये 4 नई घोषित स्पेशल ट्रेनें:

5. भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (04827/04828)

• यात्रा दिन: 10 व 11 अगस्त

• रवाना: भगत की कोठी से 14:30 बजे

• गंतव्य: अगले दिन 07:25 बजे बांद्रा

• वापसी: बांद्रा से 10:30 बजे, अगले दिन 04:30 बजे भगत की कोठी

• ठहराव: आबूरोड, पालनपुर, सूरत, वडोदरा, बोरीवली सहित 15 स्टेशन

6. मदार-रोहतक प्रतिदिन स्पेशल (09639/09640)

• संचालन: 10 अगस्त तक प्रतिदिन

• रवाना: मदार से 04:30 बजे, रोहतक पहुंचने का समय 12:50 बजे

• वापसी: रोहतक से 13:20 बजे, मदार आगमन 22:35 बजे

• ठहराव: फुलेरा, रींगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर सहित 20 स्टेशन

7. हिसार-हडपसर सुपरफास्ट स्पेशल (04725/04726)

• यात्रा दिन: 10 व 11 अगस्त

• रवाना: हिसार से सुबह 05:50 बजे

• गंतव्य: अगले दिन सुबह 10:45 बजे हडपसर (पुणे)

• वापसी: हडपसर से शाम 17:00 बजे, अगले दिन रात 22:25 बजे हिसार

• विशेष ठहराव: झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वलसाड, कल्याण, पुणे

8. बांद्रा टर्मिनस-सांगानेर सुपरफास्ट स्पेशल (09023/09024)

• यात्रा दिन: 14 व 15 अगस्त

• रवाना: बांद्रा से शाम 16:45 बजे

• गंतव्य: अगले दिन 12:30 बजे सांगानेर

• वापसी: सांगानेर से 16:50 बजे, अगले दिन 11:15 बजे बांद्रा

रक्षाबंधन-जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस पर ‘रेलवे का तोहफा’

उत्तर पश्चिम रेलवे की ये पहल लाखों यात्रियों के लिए राहत की सांस जैसी है। टिकट की लंबी वेटिंग, बेबस कैंसिलेशन और महंगे प्राइवेट ट्रैवल विकल्पों के बीच यह पहल सीधी और सस्ती यात्रा का विकल्प दे रही है।

अगर आप भी त्योहारों पर अपने घर जाना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। ट्रेन नंबर और तारीख के अनुसार अपनी बुकिंग तुरंत सुनिश्चित करें, क्योंकि यह सीटें भी सीमित हैं।

इस बार त्योहारी सफर आसान होगा – न टिकट की टेंशन, न सीट की चिंता!

