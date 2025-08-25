rajasthan sp dsp jeb me reelbaz fake gangster banswara police राजस्थान :‘SP-DSP जेब में’ वाला रीलबाज़ निकला नकली गैंगस्टर, बांसवाड़ा पुलिस ने सिखाया सबक, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan sp dsp jeb me reelbaz fake gangster banswara police

राजस्थान :‘SP-DSP जेब में’ वाला रीलबाज़ निकला नकली गैंगस्टर, बांसवाड़ा पुलिस ने सिखाया सबक

सोशल मीडिया के नशे और फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर बनने की चाहत एक युवक पर इतनी भारी पड़ी कि उसे सीधा हवालात का स्वाद चखना पड़ गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बांसवाड़ाMon, 25 Aug 2025 01:09 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान :‘SP-DSP जेब में’ वाला रीलबाज़ निकला नकली गैंगस्टर, बांसवाड़ा पुलिस ने सिखाया सबक

सोशल मीडिया के नशे और फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर बनने की चाहत एक युवक पर इतनी भारी पड़ी कि उसे सीधा हवालात का स्वाद चखना पड़ गया। बांसवाड़ा के गढ़ी इलाके के रहने वाले महेंद्र पारगी नाम के युवक ने खुद को सोशल मीडिया पर बड़ा बदमाश दिखाने का खेल खेला, लेकिन इस खेल का अंजाम उसकी उम्मीदों से कहीं अलग निकला।

दरअसल, महेंद्र ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला था। वीडियो में वह हाथ में नकली पिस्टल लिए फिल्मी अंदाज में डायलॉग मार रहा था –

“अरे क्या एसपी, डीएसपी… एसपी-डीएसपी तो हम अपनी तीसरी जेब में रखते हैं।”

युवक की यह डायलॉगबाजी और अकड़ भरी एक्टिंग महज़ एक रील थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया। कुछ ही घंटों में वीडियो जिलेभर में वायरल हो गया और सीधे बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी तक पहुंच गया।

पुलिस के लिए यह वीडियो महज़ मस्ती नहीं बल्कि एक खुली चुनौती थी। खासकर जब कोई सीधे-सीधे पुलिस के नाम को अपनी जेब में बताने लगे तो यह सीधी टक्कर मानी जाती है। एसपी सुधीर जोशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़ी थाना पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

थाना प्रभारी की टीम ने जैसे ही महेंद्र के ठिकाने पर दबिश दी, तो अकड़ और दबंगई कैमरे तक ही सीमित पाई गई। असली पुलिस को सामने देखकर ‘गैंगस्टर’ महेंद्र के होश उड़ गए।

जो महेंद्र सोशल मीडिया पर खुद को खतरनाक गैंगस्टर दिखा रहा था, वही पुलिस की गिरफ्त में आते ही पूरी तरह सहम गया। थाने में उसने हाथ जोड़कर पुलिस से माफी मांगी और बार-बार यही कहता रहा कि,

“साहब, गलती हो गई, बस रील बनाने का शौक था। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा।”

महेंद्र ने पूछताछ में कबूल किया कि वह फिल्मों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से प्रभावित होकर यह वीडियो बना रहा था। नकली पिस्टल लेकर उसने खुद को बड़ा बदमाश दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह मज़ाक उसे भारी पड़ गया।

महेंद्र पर पुलिस ने शांति भंग करने का केस दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाहे पिस्टल नकली हो या असली, लेकिन वीडियो में दिखाई गई अकड़ और पुलिस को चुनौती देना आम जनता के बीच गलत संदेश देता है।

एसपी सुधीर जोशी ने साफ कहा कि –

“कानून को चुनौती देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें समाज में भय फैलाती हैं और अपराध की राह पर युवाओं को भटकाती हैं।”

महेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से ही गढ़ी और आसपास के इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ‘रील गैंगस्टर’ की असलियत सामने आने के बाद अब बाकी युवाओं को भी सबक लेना चाहिए।

कई लोग यह भी मानते हैं कि सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में आजकल युवक स्टंट और अपराधी जैसी एक्टिंग करके खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। महेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

महेंद्र का सपना था कि वह रील में फिल्मी हीरो और गैंगस्टर जैसा दिखे, लेकिन हकीकत में वह कानून का कैदी बन गया। वीडियो बनाते समय उसने सोचा था कि लोग उसे देखकर वाह-वाह करेंगे, लेकिन अब वही लोग उसकी गिरफ्तारी की खबर पढ़कर तंज कस रहे हैं।

भले ही पिस्टल नकली थी, लेकिन पुलिस ने महेंद्र को यह साफ संदेश दिया कि कानून के सामने कोई मज़ाक नहीं चलता। नकली हथियार दिखाकर भी अगर कोई पुलिस को चुनौती देगा तो कार्रवाई निश्चित है।

हवालात की सलाखों के पीछे बैठा महेंद्र बार-बार यही दोहरा रहा था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पुलिस को वादा किया कि आगे से वह ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सही कामों के लिए ही करेगा।

Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।