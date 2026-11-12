राजस्थान में सोलर-विंड प्रोजेक्ट लगाने के नियम बदले

इस फैसले का असर केवल बड़ी सोलर और विंड कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि उन किसानों पर भी पड़ सकता है, जो अपनी बंजर या अनुपयोगी कृषि भूमि सोलर कंपनियों को लीज पर देते हैं।

खास बात यह है कि सरकार ने यह बदलाव करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के 2014 में लागू किए गए प्रावधान को पलट दिया है।

राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रहे डेवलपर्स और किसानों के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग में कन्वर्जन कराना अनिवार्य होगा। यानी अब तक जिस कृषि जमीन पर बिना कन्वर्जन के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे, वहां नए नियमों के तहत यह छूट नहीं मिलेगी। भजनलाल सरकार के इस फैसले से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हलचल मच गई है।

खास बात यह है कि सरकार ने यह बदलाव करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के 2014 में लागू किए गए प्रावधान को पलट दिया है। उस समय सोलर प्रोजेक्ट के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन अनिवार्य नहीं था। जमीन मालिक या प्रोजेक्ट डेवलपर अपनी जरूरत के हिसाब से कन्वर्जन करा सकते थे। लेकिन अब सरकार ने इसे जरूरी कर दिया है। उद्योग जगत को आशंका है कि इस फैसले से सरकारी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी और प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी हो सकती है।

किसानों से लेकर कंपनियों तक पर पड़ेगा असर इस फैसले का असर केवल बड़ी सोलर और विंड कंपनियों पर ही नहीं, बल्कि उन किसानों पर भी पड़ सकता है, जो अपनी बंजर या अनुपयोगी कृषि भूमि सोलर कंपनियों को लीज पर देते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान ऐसी जमीनों से कमाई के लिए उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को किराए पर देते हैं। अब जमीन का कन्वर्जन कराना अनिवार्य होने से किसानों और डेवलपर्स दोनों के लिए प्रक्रिया पहले से ज्यादा लंबी और जटिल हो सकती है।

अब तक व्यवस्था यह थी कि यदि किसी किसान या डेवलपर को कृषि भूमि पर सोलर प्रोजेक्ट लगाना है तो वह बिना कन्वर्जन के भी ऐसा कर सकता था। हालांकि, कुछ मामलों में जमीन का कन्वर्जन जरूरी हो जाता था। उदाहरण के तौर पर बैंक कृषि भूमि पर औद्योगिक परियोजना के लिए लोन देने में हिचकिचाते थे। ऐसे में बैंक से फाइनेंस लेने के लिए जमीन का कन्वर्जन कराना पड़ता था। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स में ऐसी जरूरत नहीं होती थी, उनमें जमीन का कृषि वर्गीकरण बरकरार रखा जा सकता था।

29 सितंबर को जारी हुए नए नियम, 2 नवंबर से लागू सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 सितंबर को जारी किए गए थे और 2 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं।

नए नियमों के दायरे में केवल सोलर और विंड प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि बायोमास और बायोगैस प्लांट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी स्टोरेज जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं। यानी रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए अब कृषि भूमि का उपयोग बदलवाने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करना होगा, गड़बड़ी पर चार गुना तक जुर्माना नए प्रावधानों के मुताबिक जमीन मालिक को गैर-कृषि उपयोग के लिए कन्वर्जन कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) के पास किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी लेनी होगी।

सरकार ने नियमों में अनधिकृत गैर-कृषि उपयोग पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया है। इसके तहत निर्धारित प्रीमियम की राशि का चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे बिना जरूरी अनुमति के कृषि भूमि पर गैर-कृषि गतिविधियां संचालित करना महंगा पड़ सकता है।

कन्वर्जन फीस माफ, लेकिन मंजूरी की प्रक्रिया पर सवाल सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को राहत देते हुए भूमि कन्वर्जन शुल्क से छूट दी है। यह शुल्क डीएलसी (जिला स्तरीय समिति) दर का 0.5 प्रतिशत होता है। हालांकि, उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि केवल शुल्क माफ करने से समस्या हल नहीं होगी। कन्वर्जन की मंजूरी लेने की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली है।

उद्योग जगत को डर है कि अनिवार्य कन्वर्जन के कारण कागजी कार्रवाई बढ़ेगी, परियोजनाओं की लागत और समय पर असर पड़ेगा तथा निवेशकों के लिए कारोबार करना पहले की तुलना में मुश्किल हो सकता है।