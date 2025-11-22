डेढ़ साल से धार्मिक स्थलों पर छिपता रहा मास्टरमाइंड, प्रेमिका से मिलने आया तो राजस्थान SOG ने नोएडा में धर दबोचा

संक्षेप: शारीरिक शिक्षक भर्ती–2022 में फर्जी डिग्रियां और बैकडेट अंकतालिकाएं जारी करवाने वाले कुख्यात गिरोह के मास्टरमाइंड को एसओजी ने आखिरकार पकड़ लिया।

शारीरिक शिक्षक भर्ती–2022 में फर्जी डिग्रियां और बैकडेट अंकतालिकाएं जारी करवाने वाले कुख्यात गिरोह के मास्टरमाइंड को एसओजी ने आखिरकार पकड़ लिया। 25 हजार रुपये के इनामी और करीब डेढ़ साल से फरार चल रहे आरोपी रवि कुमार उर्फ रवि त्यागी (38) को शुक्रवार देर रात नोएडा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, और इसी दौरान एसओजी की टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।

एसओजी एडीजी विशाल बंसल के अनुसार, आरोपी लंबे समय से लगातार ठिकाने बदलता हुआ धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में छुपता रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार निगरानी रखी जा रही थी। नोएडा में उसके लोकेशन की सटीक सूचना मिलते ही टीम ने ऑपरेशन चलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

जांच में सामने आया कि रवि त्यागी ने शारीरिक शिक्षक भर्ती—2022 में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दलालों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए बैकडेट में फर्जी डिग्रियां उपलब्ध करवाईं। इन डिग्रियों पर कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की मोहर और सील लगाई जाती थी, ताकि दस्तावेज असली दिखें और चयन प्रक्रिया में पकड़ से बच जाएं।

आरोपी जेएस यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हुए आंतरिक नेटवर्क के सहारे फर्जी अंकतालिकाएं और बैकडेट डिग्रियां तैयार करवाता था। यह काम उसने कई सालों तक जारी रखा। पूछताछ में उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने हजारों छात्रों के लिए बैकडेट में विभिन्न कोर्सेज की डिग्री तैयार करवाने में सहयोग किया।

9 अप्रैल 2025 को ओपीजेएस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के बाद रवि त्यागी फरार हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर, वृंदावन सहित कई धार्मिक स्थलों पर शरण ली। उसे यह भ्रम था कि धार्मिक स्थानों पर पुलिस दबाव कम रहेगा और भीड़ में वह पहचान से बचा रह सकेगा।

एसओजी के मुताबिक, वह लगातार मोबाइल फोन बदलता रहा और कभी भी एक जगह तीन–चार दिनों से ज्यादा नहीं ठहरता था। कई बार वह ऑनलाइन लोकेशन को बदलने के लिए दोस्त और रिश्तेदारों के फोन भी उपयोग में लाता था।

एसओजी काफी समय से आरोपी की निजी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। पता चला कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने अक्सर गुप्त रूप से नोएडा आता था। गुरुवार रात भी वही पैटर्न दोहराया गया। टीम पहले से स्पॉट पर मौजूद थी। जैसे ही वह गाड़ी से स्थान पर पहुंचा, तुरंत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।