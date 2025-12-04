जानिए क्यों राजस्थान में अचानक रुक गई सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री

संक्षेप: प्रदेश में मंगलवार की सुबह कुछ अलग थी रजिस्ट्री ऑफिसों के बाहर रोज़ की तरह भीड़ तो दिखी, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था।

प्रदेश में मंगलवार की सुबह कुछ अलग थी रजिस्ट्री ऑफिसों के बाहर रोज़ की तरह भीड़ तो दिखी, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा था। लोगों की आँखों में बेचैनी, वकीलों के चेहरे पर तनाव और उप रजिस्ट्रार के केबिनों में उलझन… वजह थी राज्य सरकार का वह आदेश जिसने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दीं। रजिस्ट्रेशन एक्ट-2021 में संशोधन के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि अब बिना कन्वर्जन और 90A के किसी भी सोसाइटी पट्टे की रजिस्ट्री नहीं होगी।

इस आदेश के लागू होते ही प्रदेशभर के रजिस्ट्री ऑफिसों में काम ठप पड़ गया। लोग फाइल लेकर पहुंचे, लेकिन दस्तावेज़ों की नई शर्तें सुनते ही उनके कदम जैसे थम गए। अब हर प्लॉट खरीदार को यह साबित करना होगा कि जिस ज़मीन पर उसने प्लॉट खरीदा है, वह लैंड कन्वर्टेड है या 90A में शामिल है। और अगर सबूत नहीं दिया—तो रजिस्ट्री नहीं।

सरकार लंबे समय से चल रहे एक “अदृश्य खेल” को रोकना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि कई सोसाइटी वाले सरकारी जमीन, एससी-एसटी की जमीन और कृषि भूमि को गलत तरीके से खरीदकर प्लॉटिंग कर रहे थे।

काश्तकारी अधिनियम के तहत एससी-एसटी की जमीन सिर्फ एससी-एसटी को ही बेची जा सकती है, लेकिन कई जगह नियमों को धता बताकर जमीनें सोसाइटी के नाम कर ली जाती थीं। बिना कन्वर्जन के प्लॉटिंग कर करोड़ों कमाए जा रहे थे, और बाद में झमेले व विवाद पैदा होते थे।

सरकार ने अब इस गड़बड़ी पर ब्रेक लगा दिया है—और पूरी जिम्मेदारी उप रजिस्ट्रार की कर दी है। यानी गलत रजिस्ट्री हुई, तो कार्रवाई सीधे उन पर।

इस आदेश के पहले ही दिन रजिस्ट्री ऑफिसों में जैसे कामकाज थम गया। उप रजिस्ट्रार हर दस्तावेज़ को परखते दिखे और वकील आपस में चर्चा करते।

कई लोग घंटों खड़े रहे, लेकिन उनके कागज अधूरे पाए गए।

लोग बस एक ही सवाल पूछते रहे—

“अब प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे होगी?”

लेकिन जवाब स्पष्ट था—

“कन्वर्जन और 90A का प्रमाणपत्र लाओ, तभी आगे प्रक्रिया होगी।”

जो लोग पहले ही सोसाइटी से प्लॉट खरीद चुके हैं, अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। अगर सोसाइटी उन्हें कन्वर्जन और 90A के कागज नहीं देती, तो अब उन्हें खुद जिला प्रशासन और JDA के चक्कर लगाने होंगे।

सरल भाषा में—

प्लॉट खरीदा, पैसा दिया… लेकिन रजिस्ट्री रुकी।

वकीलों ने भी आदेश का विरोध किया है। उनका कहना है कि आमजन की समस्या बढ़ेगी और सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं—एक नया मोड़ भी है…

जहाँ आमजन परेशान है, वहीं सरकार की आमदनी बढ़ने का रास्ता खुल गया है।

प्रदेश में 60% रजिस्ट्री सोसाइटी पट्टों की होती है। अब सोसाइटी को मजबूरी में कन्वर्जन और 90A करवाना होगा।

इसका मतलब—

• अधिक कन्वर्जन चार्जेज

• अधिक 90A फीस

• अधिक राजस्व

साथ ही जमीन विवादों में भी कमी की उम्मीद है।