राजस्थान: सोशल मीडिया देखकर शुरू की नकली घी फैक्ट्री, ₹120 में बनाकर ₹450 में बेचते थे; जयपुर पुलिस ने दबोचा

जयपुर पुलिस ने सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही एक बड़ी नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस कार्रवाई में सामने आया कि यहां 120 रुपए प्रति लीटर की लागत से नकली घी तैयार कर उसे बाजार में 450 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था।

Dec 23, 2025 09:02 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर पुलिस ने सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही एक बड़ी नकली घी बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस कार्रवाई में सामने आया कि यहां 120 रुपए प्रति लीटर की लागत से नकली घी तैयार कर उसे बाजार में 450 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था। फैक्ट्री में रोजाना करीब 16 घंटे मशीनें चलाकर 2 हजार लीटर तक नकली घी तैयार किया जा रहा था।

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद ने बताया कि सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले करीब एक साल से नकली घी बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में दबिश दी, जहां से नकली घी, नामी कंपनियों की पैकिंग, लेबल और घी बनाने की मशीनें बरामद की गईं।

रेड के दौरान फैक्ट्री में काम करते मिले चार बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही फरार चल रहे मास्टरमाइंड वीरेंद्र शर्मा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वीरेंद्र शर्मा इस पूरे गिरोह का सरगना है और पिछले एक साल से नकली घी का कारोबार कर रहा था।

पुलिस जांच में सामने आया कि वीरेंद्र शर्मा ने सोशल मीडिया से नकली घी बनाने की तकनीक सीखी थी। इसके बाद उसने बाहर से लाखों रुपए की कीमत की मशीनें मंगवाईं और इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगा ली। शुरुआत में गिरोह छोटे स्तर पर नकली घी तैयार करता था, लेकिन मुनाफा बढ़ने और खपत बढ़ने के बाद एक साल पहले पूरी फैक्ट्री स्थापित कर दी गई।

गिरोह नामी कंपनियों की पैकिंग और रैपर में नकली घी भरकर बाजारों में सप्लाई करता था। इसके लिए अलग से मार्केटिंग टीम बनाई गई थी, जो दुकानदारों और थोक विक्रेताओं तक माल पहुंचाती थी। पुलिस के अनुसार, एक लीटर नकली घी 120 रुपए की लागत में तैयार किया जाता था, जिसे असली बताकर 450 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जाता था।

फैक्ट्री में रोजाना करीब 16 घंटे मशीनें चलाई जाती थीं। 2 हजार लीटर तक नकली घी उत्पादन के लिए 4 से 6 मजदूर नियमित रूप से काम करते थे। इन मजदूरों को मध्यप्रदेश से बुलाया गया था। कुछ लोग केवल पैकिंग का काम करते थे, जबकि कुछ सप्लाई की जिम्मेदारी संभालते थे।

पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि फैक्ट्री की गतिविधियों को छिपाने के लिए सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को भी फैक्ट्री के अंदर ही पार्क किया जाता था। शटर बंद कर नकली घी बनाने से लेकर उसे गाड़ियों में लोड करने तक का पूरा काम अंदर ही किया जाता था, ताकि किसी को भनक न लगे।

सरगना वीरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद यह भी सामने आया कि नकली घी के इस अवैध कारोबार से उसने करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली थी। उसने कई वाहन खरीदे और अलग-अलग जगह निवेश किया। पुलिस अब वीरेंद्र शर्मा सहित गिरोह के अन्य सदस्यों के बैंक खातों, प्रॉपर्टी और ठिकानों की जांच कर रही है।

डीसीपी हनुमान प्रसाद ने बताया कि पुलिस अब नकली घी की मार्केटिंग करने वालों और बाजार में सप्लाई करने वाले नेटवर्क पर भी कार्रवाई की योजना बना रही है। साथ ही बाजार में पहले से सप्लाई किए गए नकली घी को रोकने और जब्त करने के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
