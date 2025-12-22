राजस्थान के SMS मेडिकल कॉलेज में NMC नियमों की उड़ी धज्जियां, ट्रॉपिकल डिपार्टमेंट में एग्जाम और थीसिस बाहरियों के हवाले

संक्षेप: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज में इन दिनों एक अनोखा प्रयोग चल रहा है। नाम ट्रॉपिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट का है, लेकिन पढ़ाई, एग्जाम और थीसिस सब कुछ जनरल मेडिसिन के भरोसे।

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, सवाई मानसिंह (SMS) मेडिकल कॉलेज में इन दिनों एक अनोखा प्रयोग चल रहा है। नाम ट्रॉपिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट का है, लेकिन पढ़ाई, एग्जाम और थीसिस—सब कुछ जनरल मेडिसिन के भरोसे। आरोप है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की गाइडलाइन को किनारे रखकर विभाग का संचालन किया जा रहा है, और असली फैकल्टी को दर्शक बना दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिपार्टमेंट को NMC और RUHS से विधिवत मंजूरी मिली हुई है, स्ट्रक्चर भी क्लीयर है। फिर भी फैकल्टी और स्टूडेंट्स असमंजस में हैं—क्योंकि जिन प्रोफेसरों के नाम पर डिपार्टमेंट चल रहा है, वही एग्जाम और थीसिस से बाहर कर दिए गए।

पिछले महीने ट्रॉपिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट में PG फाइनल और सेकेंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम हुए। यूनिवर्सिटी की ओर से बाहरी एग्जामिनर नियुक्त थे, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन से इंटरनल एग्जामिनर का पैनल मांगा गया, तो ट्रॉपिकल मेडिसिन की फैकल्टी को साइडलाइन कर जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को नामित कर दिया गया।

यानी डिपार्टमेंट ट्रॉपिकल का, सवाल ट्रॉपिकल के, लेकिन जज जनरल मेडिसिन के।

कहानी एग्जाम पर खत्म नहीं होती। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स की थीसिस और अकादमिक गाइडेंस के लिए भी ट्रॉपिकल मेडिसिन के बजाय जनरल मेडिसिन के प्रोफेसर को गाइड बना दिया गया। कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि ट्रॉपिकल मेडिसिन में तैनात प्रोफेसर NMC की नई गाइडलाइन के मुताबिक योग्य नहीं हैं।

SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी और अतिरिक्त प्रिंसिपल (प्रशासन) डॉ. मोनिका जैन का कहना है कि ट्रॉपिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत दोनों प्रोफेसर—डॉ. दिनेश जैन और डॉ. मनीष बंसल—माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और उनके पास NMC के नियमों के अनुसार तीन साल का क्लिनिकल अनुभव नहीं है।

जब तक क्लिनिकल अनुभव पूरा नहीं होता, वे न तो एग्जामिनर बन सकते हैं और न ही थीसिस गाइड। इसी कारण जनरल मेडिसिन से डॉ. पी.डी. मीणा को यह जिम्मेदारी दी गई।

ट्रॉपिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉ. दिनेश जैन का कहना है कि अगर NMC की गाइडलाइन में कोई नया बदलाव हुआ है, तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई।

“मैं पहले भी गाइड रह चुका हूं, बच्चों की थीसिस करवा चुका हूं। हम एग्जामिनर और गाइड—दोनों के लिए योग्य हैं,” उन्होंने कहा।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है—अगर आज ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर अयोग्य हैं, तो क्या पिछले तीन साल से यह डिपार्टमेंट गलत तरीके से चल रहा था?

खुद प्रशासन मानता है कि शुरुआत में जनरल मेडिसिन से प्रोफेसर नहीं मिलने पर माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड के प्रोफेसरों को यहां नियुक्त किया गया था।