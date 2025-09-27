राजस्थान में अब रोबोट से होगा किडनी ट्रांसप्लांट,SMS बनेगा उत्तर भारत का पहला सरकारी हॉस्पिटल
राजस्थान की धरती पर अब मेडिकल साइंस का ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है, जिसे सुनकर लोग कहेंगे– वाह! ये हुआ तो सच में कमाल। राजधानी जयपुर का सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल अब उत्तर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जहां इंसान की जगह रोबोट किडनी ट्रांसप्लांट करेगा।
4 अक्टूबर की तारीख तय हो चुकी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो SMS के ऑपरेशन थिएटर से ऐसा अध्याय लिखा जाएगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी।
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया– “अब तक हमारे यहां 600 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। पूरे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा। लेकिन अब वक्त है लेवल अप करने का। रोबोटिक मशीन तैयार है और हम इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”
अभी तक जो सर्जरी होती थी, उसमें रिसीपेंट (किडनी पाने वाला मरीज) को 15-20 सेंटीमीटर लंबा चीरा सहना पड़ता था। डोनर (किडनी देने वाला) को भी कम से कम 4-6 सेंटीमीटर का घाव झेलना पड़ता था। ठीक होने में लंबा वक्त, दर्द और रिस्क अलग।
लेकिन अब खेल बदल जाएगा।
रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके सर्जरी में सिर्फ 4-6 सेंटीमीटर का छोटा सा चीरा लगेगा। यानी–
कम दर्द
कम ब्लीडिंग
कम हॉस्पिटल में रुकना
और सबसे अहम– तेज़ रिकवरी!
पहली सर्जरी कोई रिस्क न ले, इसके लिए दिल्ली से एक सीनियर सर्जन को बुलाया गया है। उनकी निगरानी में पूरी प्रक्रिया होगी। डॉक्टरों की टीम दिन-रात प्रैक्टिस कर रही है।
अभी तक रिसीपेंट को 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता था। डोनर को भी 5 से 7 दिन। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में ये कहानी बदल जाएगी।
रिसीपेंट सिर्फ 7-8 दिन में घर जा सकेगा।
डोनर महज 3-4 दिन में छुट्टी पा लेगा।
यानी मरीज जल्दी ठीक होगा और जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा।
अब तक रोबोटिक ट्रांसप्लांट सिर्फ महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल की चीज़ थी। वहां एक-एक सर्जरी पर लाखों का बिल। लेकिन SMS में ये सुविधा सरकारी दरों पर मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो आम आदमी को हाईटेक मेडिकल सुविधा मिलेगी, वो भी बिना जेब ढीली किए।
डॉक्टरों के मुताबिक ये ऑपरेशन सिर्फ एक सर्जरी नहीं, बल्कि राजस्थान के हेल्थ सेक्टर का टर्निंग पॉइंट होगा। आम आदमी से लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स तक सबकी नज़रें SMS पर टिकी हैं। अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो पूरे देशभर से मरीज यहां इलाज के लिए आएंगे।
