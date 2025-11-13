Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan sms hospital reshuffle doctors responsibility jaipur
राजस्थान के सबसे बड़े SMS अस्पताल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,जानिए किस डॉक्टर को क्या मिला ज़िम्मा

राजस्थान के सबसे बड़े SMS अस्पताल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,जानिए किस डॉक्टर को क्या मिला ज़िम्मा

संक्षेप: राजधानी के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में नए अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव कर दिया है। 17 डॉक्टरों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं हैं।

Thu, 13 Nov 2025 11:09 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजधानी के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में नए अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी ने कार्यभार संभालने के बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव कर दिया है। 17 डॉक्टरों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं हैं। नए आदेश में न केवल जिम्मेदारी का पुनर्वितरण हुआ बल्कि यह भी साफ हो गया कि अब एसएमएस की गाड़ी नई रफ्तार और नए सिस्टम से चलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिश्वत प्रकरण में फंसे डॉ. मनीष अग्रवाल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी से हटाकर डॉ. गिरधर गोयल को नया कन्वीनर बना दिया गया है।

किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

डॉ. सतीश वर्मा को बनाया गया है हेड ऑफ ऑफिस। अब वे डी.डी.ओ., एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, अकाउंट सेक्शन और कांट्रेक्ट सेल की कमान संभालेंगे। यानी प्रशासनिक मामलों की चाबी अब उनके पास रहेगी।

वहीं डॉ. प्रदीप शर्मा अब VVIP प्रोटोकॉल संभालेंगे - यानी कोई खास मेहमान आए तो अब सारी तैयारी उन्हीं की देखरेख में होगी।

डॉ. गौरव शर्मा को सेंट्रल मेडिकल स्टोर और मेडिकल इक्यूपमेंट मेंटेनेंस का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उनके साथ डॉ. मनोज शर्मा की जोड़ी भी बनी रहेगी।

डॉ. जगदीश मोदी अब ट्रॉमा सेंटर एमओआईसी, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना, इंक्वायरी सेंटर और एम्बुलेंस सेवाओं की जिम्मेदारी देखेंगे।

डॉ. बी.एल. यादव को ट्रॉमा सेंटर नोडल ऑफिसर और डॉ. आर.के. पूनिया को लीगल सेल का इंचार्ज बनाया गया है। वहीं डॉ. नरेंद्र सिंह अब ऑक्सीजन प्लांट की देखरेख करेंगे।

डॉ. संजय शेखावत को आईसीयू मैनेजमेंट, ओटी मैनेजमेंट और मुख्य भवन की पहली मंजिल के मेडिकल ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।

डॉ. राजेश शर्मा को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, निरोगी राजस्थान और ओपीडी संचालन का जिम्मा सौंपा गया है।

डॉ. एन.एस. चौहान को आरटीआई, संपर्क-सुगम पोर्टल और ग्रीवांस सेल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुख्य भवन की जिम्मेदारी भी अब उन्हीं के पास होगी।

डॉ. अजीत सिंह को मिली है सिक्योरिटी, वाइलेंस प्रिवेंशन और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की अहम जिम्मेदारी। इंफेक्शन कंट्रोल भी उनके हवाले किया गया है, ताकि अस्पताल में सफाई और सुरक्षा दोनों मजबूत रहें।

डॉ. रश्मि कटारिया को नर्सिंग ड्यूटी व फार्मासिस्ट मैनेजमेंट की कमान मिली है, साथ ही वे अस्पताल की प्रवक्ता भी होंगी।

डॉ. मोहनीश ग्रोवर को आरएमआरएस और आईडीएच का इंचार्ज बनाया गया है

डॉ. आलोक तिवाड़ी को पीडब्ल्यूडी, बिजली और फायर सेफ्टी की कमान दी गई है यानी अब एसएमएस में किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या फायर अलर्ट पर उनकी टीम पहले पहुंचेगी।

डॉ. अनिल दुबे को आईपीडी टॉवर, कार्डियक टॉवर, नई इमरजेंसी ब्लॉक और सैंपल सेंटर का नोडल ऑफिसर बनाया गया है।

वहीं डॉ. बी.पी. मीणा अब RGHS, पीएमजेएवाई और इमरजेंसी ट्रॉली मैनेजमेंट देखेंगे।

एसएमएस अस्पताल का नाम हाल ही में रिश्वत कांड के चलते सुर्खियों में था। ऐसे में डॉ. जोशी का यह फेरबदल अस्पताल प्रशासन में साफ-सुथरे और जवाबदेह माहौल की ओर कदम माना जा रहा है। सूत्रों की मानें तो आने वाले दिनों में ऑपरेशनल सिस्टम और पारदर्शिता पर भी जोर रहेगा।

डॉ. जोशी ने कार्यभार संभालते समय ही साफ कहा था एसएमएस को नई ऊंचाई पर ले जाना है, मरीज और पारदर्शिता दोनों हमारी प्राथमिकता हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
sms hospital jaipur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।