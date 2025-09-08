rajasthan sms hospital dengue malaria opd jaipur seasonal patients arrangement राजस्थान: डेंगू-मलेरिया मरीजों को भीड़ से राहत देने के लिए SMS की नई व्यवस्था, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान न्यूज़जयपुर

राजस्थान: डेंगू-मलेरिया मरीजों को भीड़ से राहत देने के लिए SMS की नई व्यवस्था

राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर अलग से ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 8 Sep 2025 06:40 PM
राजस्थान: डेंगू-मलेरिया मरीजों को भीड़ से राहत देने के लिए SMS की नई व्यवस्था

राजधानी जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल में मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक बार फिर अलग से ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अस्पताल प्रशासन का मानना है कि जैसे ही इन बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा होगा, तुरंत यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

पिछले साल भी डेंगू, मलेरिया, वायरल इंफेक्शन और खांसी-जुकाम जैसे मौसमी रोगों के बढ़ने पर एसएमएस प्रशासन ने विशेष ओपीडी शुरू की थी। इसका फायदा यह हुआ कि मौसमी बीमारी के मरीजों को तुरंत परामर्श मिल सका और दूसरी ओर रूटिन बीमारियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भी राहत मिली।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि इस बार राजस्थान में मानसून अच्छा रहा है और बरसात का दौर अभी भी जारी है। बरसात थमने के बाद मच्छरों और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पिछले साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस साल भी अलग ओपीडी खोलने का निर्णय लिया गया है।

अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार इस समय सबसे ज्यादा मरीज स्क्रब टाइफस के आ रहे हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में बरसात के दौरान फैलती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही 86 मरीज भर्ती हुए, जबकि पूरे महीने में स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीजों की संख्या 240 से अधिक रही। इनमें इलाज के दौरान चार मरीजों की मौत भी हो गई।

मौसमी बीमारियों में डेंगू और मलेरिया का खतरा हमेशा सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन इस बार अगस्त तक इनके केस कम दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एसएमएस में अगस्त माह में डेंगू के 33 मरीज और चिकनगुनिया के 18 मरीज भर्ती हुए, जबकि मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया। पूरे साल में डेंगू से केवल एक मरीज की मौत हुई है।

राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार प्रदेशभर में अगस्त माह में डेंगू के 384 और मलेरिया के 182 नए मरीज सामने आए। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज अजमेर में 46, जयपुर में 45, अलवर में 33, बाड़मेर में 24, बीकानेर और झुंझुनूं में 21-21, कोटपूतली-बहरोड़ में 20 और सवाई माधोपुर में 18 से अधिक मिले। वहीं, मलेरिया के सबसे ज्यादा 47 केस बाड़मेर और 21 केस जैसलमेर में सामने आए।

एसएमएस प्रशासन का कहना है कि मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ेगी, अलग ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था का सीधा फायदा यह होगा कि इन बीमारियों के लिए आने वाले मरीजों को तुरंत डॉक्टर मिलेंगे और भीड़-भाड़ से बचेंगे। दूसरी ओर, धनवंती ओपीडी में अन्य बीमारियों का इलाज कराने आने वाले मरीजों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बरसात के बाद मौसम में नमी और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। इसके चलते डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे रोग तेजी से फैलते हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों और खेतों में स्क्रब टाइफस का संक्रमण ज्यादा देखने को मिलता है।

एसएमएस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभी केस नियंत्रण में हैं, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ेगी, अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा। दवाइयों और टेस्ट की सुविधा पहले से उपलब्ध है। अस्पताल का लक्ष्य है कि मरीजों को तुरंत इलाज मिले और संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।

