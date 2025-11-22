Hindustan Hindi News
स्मॉग से ढका राजस्थान,कई शहरों में दृश्यता घटी, न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में

संक्षेप:

राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते राज्य के कई हिस्सों में धुंध (स्मॉग) का प्रभाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है।  

Sat, 22 Nov 2025 10:02 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में सर्दी का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते राज्य के कई हिस्सों में धुंध (स्मॉग) का प्रभाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार सुबह से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर सहित उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम धुंध छाई रही। इसका सीधा असर दिन की धूप पर पड़ा, जो सामान्य दिनों की तुलना में noticeably कमजोर रही।

मौसम केंद्र जयपुर ने अनुमान जताया है कि राज्य में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क (ड्राई) ही रहेगा और दिन व रात के तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है।

उत्तर-पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवाओं के कारण शुक्रवार सुबह से ही वातावरण में नमी और प्रदूषण के कणों की मात्रा बढ़ी, जिससे स्मॉग जैसा असर बना रहा। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, जयपुर और अलवर के कई इलाकों में हल्की धुंध ने दृश्यता को प्रभावित किया।

धुंध के कारण तापमान बढ़ने के बावजूद लोग सुबह और शाम की ठंड में साफ तौर पर कमी महसूस नहीं कर पाए। वहीं दिन में सूर्य किरणों की तीव्रता घटी, जिससे कई शहरों में ठंडक का अहसास बना रहा।

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर शहरों में रात का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा है। माउंट आबू को छोड़कर सबसे ठंडा शहर सीकर के पास फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6°C दर्ज किया गया।

नागौर में 7.4°C, जालोर में 7.8°C, सिरोही में 8.3°C, दौसा व चूरू में 9.5°C और सीकर में 9°C दर्ज हुआ। इन शहरों को छोड़कर अधिकांश अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे ऊपर दर्ज किया गया।

करौली, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पिलानी, अलवर और भीलवाड़ा में भी रात का तापमान बढ़ा और सभी शहरों में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के अभाव और साफ आसमान के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

दिन के तापमान में राज्य के कई क्षेत्रों में मामूली गिरावट देखी गई। धुंध और कमज़ोर धूप की वजह से पश्चिमी Rajasthan से लेकर पूर्वी जिलों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 1–2°C नीचे रहा।

राजस्थान में शुक्रवार का सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 33.4°C रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा बीकानेर 31.6°C, चूरू 30.6°C, जैसलमेर 30°C, जालोर 30.1°C, पिलानी और फतेहपुर 30.5°C, झुंझुनूं 29°C, फलौदी 28.8°C, अजमेर 28.7°C, अलवर 28.6°C, सीकर व उदयपुर 28°C और जयपुर में अधिकतम तापमान 27.5°C रहा।

कोटा में 27.2°C और चित्तौड़गढ़ में 28.8°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक तापमान में ज्यादा उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है, लेकिन सुबह-शाम की ठंडक जारी रहेगी।

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में अगले 3–4 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवा मुख्यतः उत्तर-पश्चिम दिशा से ही चलती रहेगी, जिससे सुबह के समय हल्की धुंध बनी रह सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दिशा और गति में बदलाव आने पर धुंध का असर कम होगा, लेकिन फिलहाल दिन में धूप का प्रभाव सामान्य से कम ही रहने की संभावना है।

Rajasthan

