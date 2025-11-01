राजस्थान में स्लीपर बसों का चक्का जाम, 3 लाख यात्रियों की यात्रा अटकी;जयपुर में बंद हुई बुकिंग
संक्षेप: राजस्थान में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया है। जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में करीब 7 हजार बसें सड़कों से हट गई हैं।
राजस्थान में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन ठप हो गया है। जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में करीब 7 हजार बसें सड़कों से हट गई हैं। इससे राज्यभर में करीब 3 लाख यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर में आज से निजी बस ऑपरेटरों के बुकिंग ऑफिस बंद हो जाएंगे, जबकि उदयपुर में किराया 30 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है।
राजस्थान के विभिन्न जिलों — जोधपुर, कोटा, अजमेर और अलवर सहित — में स्लीपर बसें खड़ी हो गई हैं। यात्रियों को अब ट्रेन या अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई है। ट्रैवल एजेंसियों ने स्लीपर बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी रोक दी है, जिसके कारण यात्रियों को अचानक सफर बीच में रुकने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
स्लीपर बसों पर यह संकट परिवहन विभाग की कार्रवाई के बाद आया है। हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं के बाद विभाग ने कई बसों के चालान काटे और वाहनों को सीज किया। इसके विरोध में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन ने संचालन बंद करने का फैसला लिया है।
एसोसिएशन का आरोप है कि परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई “एकतरफा” है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रियों को बीच रास्ते में उतारकर बसें बंद की जा रही हैं और चालान बिना किसी स्पष्ट नियम के बनाए जा रहे हैं।
ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा,
“अगर कार्रवाई नहीं रोकी गई तो स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट वाली बसें भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगी। सरकार को जल्द समाधान निकालना चाहिए।”
27 अक्टूबर को बस ऑपरेटरों ने परिवहन अधिकारियों से मुलाकात भी की थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
राजस्थान से दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों तक स्लीपर बसों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। एसोसिएशन का दावा है कि रोजाना लगभग 3 लाख लोग इन बसों में लंबी दूरी का सफर करते हैं। अचानक से इन बसों का संचालन बंद होने से यात्रियों को टिकट रद्द, यात्रा रुकने और किराया बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
उदयपुर में बसों की कमी के चलते किराए में 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के अन्य जिलों के रूट पर बसें या तो बंद हैं या सीमित संख्या में चल रही हैं।
वहीं, कोटा में रोडवेज अधिकारी ने बताया कि निजी बसों की हड़ताल से स्थिति सामान्य है, लेकिन यदि यात्री भार बढ़ता है तो अन्य रूट की बसें चलाने की तैयारी की जाएगी।
जयपुर में ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बताया कि आज रात से करीब 2000 स्लीपर बसें बंद कर दी जाएंगी। सिंधी कैंप स्थित सभी निजी बस बुकिंग ऑफिस आज रात से बंद होंगे।
राजस्थान में अचानक स्लीपर बसों का संचालन रुकने से यात्रियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में यदि सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच समझौता नहीं हुआ, तो यह संकट और गहराता जा सकता है।
