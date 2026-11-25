सिरोही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में पशुपालक अपने साथ करीब 800 गायों को लेकर पहुंच गए। पशुपालकों का कहना था कि क्षेत्र में चारे और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है।

सिरोही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में पशुपालक अपने साथ करीब 800 गायों को लेकर पहुंच गए।

राजस्थान के सिरोही में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। चारा-पानी के संकट से परेशान पशुपालक करीब 800 गायों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। गायों के साथ पहुंचे पशुपालकों ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी और जिले को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की। पहले एसडीएम के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन इसके बाद जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर खुद प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने कुर्सी पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठकर पशुपालकों की बात सुनी। कलेक्टर का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आखिरकार उनके आश्वासन के बाद पशुपालकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

800 गायों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे पशुपालक, चारा-पानी के संकट से परेशान सिरोही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में पशुपालक अपने साथ करीब 800 गायों को लेकर पहुंच गए। पशुपालकों का कहना था कि क्षेत्र में चारे और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। इसकी वजह से गोवंश के सामने जीवन बचाने का संकट खड़ा हो गया है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे झालाराम देवासी और अन्य पशुपालकों ने बताया कि जिले में करीब 20 हजार गायें चारा-पानी की कमी से प्रभावित हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

पशुपालकों के अनुसार, उन्होंने करीब दो सप्ताह पहले भी प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सैकड़ों गायों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करना पड़ा।

पशुपालकों ने रखीं दो बड़ी मांगें कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे पशुपालकों ने प्रशासन के सामने दो प्रमुख मांगें रखीं। उनका कहना था कि जिले में गोवंश को बचाने के लिए तत्काल राहत की जरूरत है।

पहली मांग थी कि जिले के गोवंश के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे और पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पशुओं को भटकना नहीं पड़े।

दूसरी मांग थी कि सिरोही जिले के मौजूदा हालात को देखते हुए इसे जल्द से जल्द सूखाग्रस्त यानी अकालग्रस्त घोषित किया जाए। पशुपालकों का कहना था कि चारा-पानी की कमी का असर केवल गायों पर ही नहीं, बल्कि पशुपालन पर निर्भर परिवारों की आजीविका पर भी पड़ रहा है।

एसडीएम से नहीं बनी बात, तो खुद पशुपालकों के बीच पहुंचे कलेक्टर प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से सबसे पहले उपखंड अधिकारी ने पशुपालकों से बातचीत की। हालांकि, इस वार्ता में कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। पशुपालक अपनी मांगों पर अड़े रहे और समस्या के तत्काल समाधान की मांग करते रहे।

इसके बाद जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर खुद कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे पशुपालकों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरे घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया। कलेक्टर ने न तो पशुपालकों को अपने कार्यालय में बुलाया और न ही कुर्सी पर बैठकर बातचीत की। वे खुद जमीन पर बैठ गए और पशुपालकों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं।

इस दौरान कलेक्टर ने पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि जिले में किसी भी गोवंश या पशुधन को चारे-पानी के अभाव में मरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल्द ही चारा-पानी के डिपो खुलवाए जाएंगे। इसके साथ ही पशुओं के लिए तत्काल राहत व्यवस्था शुरू करने का भी आश्वासन दिया।

कलेक्टर के भरोसे पर खत्म हुआ धरना, अब 20 हजार गायों को राहत का इंतजार कलेक्टर की ओर से मिले आश्वासन के बाद पशुपालकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उन्होंने प्रशासन की पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि अब उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा।