राजस्थान में भी शुरू होगी वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया, जानें क्या है जरूरी; किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

राजस्थान में भी शुरू होगी वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया, जानें क्या है जरूरी; किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

संक्षेप: चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इस चरण में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा।

Mon, 27 Oct 2025 10:37 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
चुनाव आयोग ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। इस चरण में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। बिहार में पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राजस्थान में भी यह कवायद शुरू की जा रही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में त्रुटियों की शिकायत की थी। ऐसे में अब आयोग का उद्देश्य है कि 2026 से पहले हर राज्य की वोटर लिस्ट पूरी तरह से शुद्ध और सटीक हो।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू की जा रही है, वहां की मतदाता सूची आज रात से फ्रीज कर दी जाएगी। इसका मतलब यह होगा कि अब नई एंट्री या डिलीशन का काम BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा ही तय प्रारूप के तहत किया जाएगा। राजस्थान के सभी जिलों में इस प्रक्रिया के लिए BLO और AERO की ट्रेनिंग मंगलवार से शुरू होगी।

राजस्थान में आयोग ने यह भी तय किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे, ताकि भविष्य में मतदान के दौरान भीड़ की समस्या न हो।

SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर मतदाताओं के घर तीन बार तक जाएंगे। वे हर घर में Enumeration Form लेकर पहुंचेंगे, जिसमें मतदाताओं के नाम, पिता/माता का नाम और फोटो जैसी जानकारी होगी।

यदि मतदाता का नाम पुराने रिकॉर्ड (2003 की लिस्ट या पहले के SIR) से मेल खाता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, जिनका नाम किसी कारण से मेल नहीं खाता, नए मतदाता हैं, या दो जगहों पर नाम दर्ज पाया जाता है, उनसे आवश्यक प्रमाण मांगे जाएंगे।

राजस्थान में आयोग ने इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी दी है। मतदाता घर बैठे ही आवश्यक विवरण जमा कर सकते हैं। वहीं मृत व्यक्तियों या स्थाई रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों की पहचान BLO करेगा और लिस्ट से ऐसे नाम हटाए जाएंगे।

जिन मतदाताओं को अपने विवरण के लिए डॉक्यूमेंट देने होंगे, वे निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं

• केंद्र या राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र

• 01 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र

• सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

• पासपोर्ट

• मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र

• सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र

• वन अधिकार प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)

• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का रिकॉर्ड, जहाँ उपलब्ध हो

• परिवार रजिस्टर या भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र

आधार कार्ड को लेकर आयोग ने 9 सितंबर 2025 को जारी निर्देश लागू रहने की बात कही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में आखिरी बार SIR वर्ष 2000 से 2004 के बीच हुआ था। इतने लंबे अंतराल के बाद यह प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है ताकि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो और कोई भी मृत या दोहरे नाम वाले मतदाता सूची में शामिल न रहें।

राजस्थान के चुनाव अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची को फिर से अपडेट किया जाएगा और अंतिम लिस्ट जनता के लिए जारी की जाएगी।

Voter List Election Election Commission Of India

