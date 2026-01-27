राजस्थान में SIR के चलते तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक बढ़ी, आगे भी लंबे समय तक राहत के आसार नहीं

संक्षेप: राज्य सरकार ने अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब यह रोक 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के चलते इसकी समय-सीमा बढ़ानी पड़ी।

राज्य सरकार ने अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब यह रोक 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के चलते इसकी समय-सीमा बढ़ानी पड़ी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में 26 जनवरी को आदेश जारी किया था, जिसे अब संशोधित कर 14 फरवरी तक कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सरकार के आदेश के अनुसार, इस अवधि में किसी भी विभाग में सामान्य तबादले नहीं किए जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादले संभव होंगे, लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर से जुड़े कार्यों में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान पदस्थापन पर ही बने रहना होगा।

14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट होगी जारी प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है। इस सूची के जारी होने के बाद एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बाद बड़े पैमाने पर तबादले तुरंत शुरू हो जाएंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के बाद भी राज्य में कई अहम प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाएं प्रस्तावित हैं, जिनके कारण तबादलों पर व्यावहारिक रूप से रोक बनी रह सकती है।

बजट सत्र बना बड़ी बाधा राज्य विधानसभा का बजट सत्र फरवरी माह में प्रस्तावित है। बजट सत्र के दौरान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रहती है। ऐसे में, भले ही 14 फरवरी के बाद तकनीकी रूप से तबादलों पर लगी रोक हट जाए, लेकिन बजट सत्र के चलते फरवरी माह में तबादले होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बजट सत्र के दौरान विभागीय तैयारियों, वित्तीय प्रस्तावों और सदन की कार्यवाही के कारण बड़े स्तर पर तबादले करना व्यवहारिक नहीं होता।

मार्च-अप्रैल में चुनावी व्यस्तता फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक तबादलों पर फिर से सख्ती बढ़ जाती है। चुनावों के दौरान केवल अत्यंत आवश्यक और चुनाव आयोग की अनुमति से ही सीमित तबादले किए जा सकते हैं।

चुनावी प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में अफसरों और कर्मचारियों के तबादले न केवल प्रशासनिक रूप से कठिन होते हैं, बल्कि चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइंस के कारण भी संभव नहीं हो पाते।

मई से जनगणना का पहला चरण चुनावों के बाद भी तबादलों पर पूरी तरह से रोक हटने की संभावना कम ही है। मई माह से प्रदेश में जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना से जुड़े कर्मियों के तबादले भी नियमों के तहत प्रतिबंधित रहते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में पूरा होगा। इसके बाद ही प्रदेश में व्यापक स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे।

लंबे समय तक इंतजार में कर्मचारी लगातार लग रही प्रशासनिक और संवैधानिक पाबंदियों के चलते अफसरों और कर्मचारियों को तबादलों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। कई कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही।