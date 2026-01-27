Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan sir transfer ban extended february
राजस्थान में SIR के चलते तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक बढ़ी, आगे भी लंबे समय तक राहत के आसार नहीं

राजस्थान में SIR के चलते तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक बढ़ी, आगे भी लंबे समय तक राहत के आसार नहीं

संक्षेप:

राज्य सरकार ने अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब यह रोक 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के चलते इसकी समय-सीमा बढ़ानी पड़ी।

Jan 27, 2026 02:16 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राज्य सरकार ने अफसरों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। अब यह रोक 14 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के चलते इसकी समय-सीमा बढ़ानी पड़ी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में 26 जनवरी को आदेश जारी किया था, जिसे अब संशोधित कर 14 फरवरी तक कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सरकार के आदेश के अनुसार, इस अवधि में किसी भी विभाग में सामान्य तबादले नहीं किए जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादले संभव होंगे, लेकिन इसके लिए भी चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर से जुड़े कार्यों में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान पदस्थापन पर ही बने रहना होगा।

14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट होगी जारी

प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है। इस सूची के जारी होने के बाद एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बाद बड़े पैमाने पर तबादले तुरंत शुरू हो जाएंगे।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के बाद भी राज्य में कई अहम प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाएं प्रस्तावित हैं, जिनके कारण तबादलों पर व्यावहारिक रूप से रोक बनी रह सकती है।

बजट सत्र बना बड़ी बाधा

राज्य विधानसभा का बजट सत्र फरवरी माह में प्रस्तावित है। बजट सत्र के दौरान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता रहती है। ऐसे में, भले ही 14 फरवरी के बाद तकनीकी रूप से तबादलों पर लगी रोक हट जाए, लेकिन बजट सत्र के चलते फरवरी माह में तबादले होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बजट सत्र के दौरान विभागीय तैयारियों, वित्तीय प्रस्तावों और सदन की कार्यवाही के कारण बड़े स्तर पर तबादले करना व्यवहारिक नहीं होता।

मार्च-अप्रैल में चुनावी व्यस्तता

फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक तबादलों पर फिर से सख्ती बढ़ जाती है। चुनावों के दौरान केवल अत्यंत आवश्यक और चुनाव आयोग की अनुमति से ही सीमित तबादले किए जा सकते हैं।

चुनावी प्रक्रिया के बीच बड़ी संख्या में अफसरों और कर्मचारियों के तबादले न केवल प्रशासनिक रूप से कठिन होते हैं, बल्कि चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइंस के कारण भी संभव नहीं हो पाते।

मई से जनगणना का पहला चरण

चुनावों के बाद भी तबादलों पर पूरी तरह से रोक हटने की संभावना कम ही है। मई माह से प्रदेश में जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है। जनगणना कार्य में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना से जुड़े कर्मियों के तबादले भी नियमों के तहत प्रतिबंधित रहते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में पूरा होगा। इसके बाद ही प्रदेश में व्यापक स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे।

लंबे समय तक इंतजार में कर्मचारी

लगातार लग रही प्रशासनिक और संवैधानिक पाबंदियों के चलते अफसरों और कर्मचारियों को तबादलों के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। कई कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही।

कुल मिलाकर, एसआईआर के कारण 14 फरवरी तक बढ़ाई गई तबादला रोक भले ही औपचारिक रूप से सीमित अवधि की हो, लेकिन बजट सत्र, निकाय व पंचायत चुनाव और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं के चलते प्रदेश में बड़े पैमाने पर तबादलों की संभावनाएं फिलहाल दूर ही नजर आ रही हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Transfer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।