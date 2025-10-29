Hindustan Hindi News
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव टालने पर सियासी संग्राम: SIR को लेकर डोटासरा ने साधा निशाना, राठौड़ का पलटवार

संक्षेप: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले राज्य की सियासत फिर गरमा गई है। चुनाव आयोग द्वारा दूसरे चरण में SIR (Summary Intensive Revision) कराने की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई हैं।

Wed, 29 Oct 2025 02:09 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों से पहले राज्य की सियासत फिर गरमा गई है। चुनाव आयोग द्वारा दूसरे चरण में SIR (Summary Intensive Revision) कराने की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई हैं। कांग्रेस ने SIR को “वोट चोरी” की साजिश बताते हुए भाजपा पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं, भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि “भाजपा की मंशा पंचायत और निकाय चुनावों को टालकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने की है।”

डोटासरा ने बताया कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि जहां चुनाव नहीं होने हैं, केवल वहीं SIR कराई जाए। “लेकिन राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने आयोग को लिखकर SIR कराने की मंजूरी मांगी है। इससे साफ है कि भाजपा वोट चोरी कर चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती है,” उन्होंने कहा।

डोटासरा ने आगे कहा कि “राजस्थान में भाजपा ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ का नारा देकर सिर्फ जनता को भ्रमित कर रही है। इस नाम की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यह महज एक बहाना है ताकि भाजपा स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने नियंत्रण में रख सके।”

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पंचायतों और निकायों को अधिकारियों के हवाले कर दिया है। “अब उन निकायों को बजट का एक रुपया भी नहीं मिलेगा। ओबीसी आयोग को तीन महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक नहीं दी गई। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, चुनाव टलते रहेंगे। जुलाई-अगस्त से पहले चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा,” डोटासरा ने कहा।

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि “कांग्रेस को लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी पार्टी ने 50 बार हमारी चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। 1992 में तो एक साथ पांच राज्यों में भाजपा सरकारें गिरा दी गईं।”

राठौड़ ने कहा कि “हर बार SIR के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं और मृतकों के नाम हटाए जाते हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है।”

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि “वोट चोरी की परंपरा कांग्रेस की रही है। बाबा साहेब आंबेडकर को किसने हराया? आप लोगों ने। आपने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल किया, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
