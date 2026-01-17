राजस्थान: SIR को लेकर गहलोत का बड़ा आरोप, बोले– फर्जी दस्तावेजों से जनादेश पर डकैती की साजिश

संक्षेप: अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां दर्ज होने के मामले ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है।

अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां दर्ज होने के मामले ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि राजस्थान में लोकतंत्र का चीरहरण किस स्तर पर हो रहा है, इसका प्रमाण रामगढ़ का यह मामला है। गहलोत के अनुसार, एक ही दिन में 1383 फर्जी आपत्तियां, वह भी भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम पर, यह स्पष्ट करता है कि यह केवल वोट चोरी नहीं, बल्कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जनादेश पर डकैती डालने का सुनियोजित षड्यंत्र है। उन्होंने दावा किया कि जब खुद BLA अपने हस्ताक्षर से इनकार कर रहे हैं, तो साफ है कि फर्जीवाड़ा संगठित तरीके से किया गया।

गहलोत ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में इसी तरह के प्रयास किए, लेकिन कई जगहों पर इनका भंडाफोड़ हो गया। उन्होंने प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह मामला चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। गहलोत ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मांग की कि इस जालसाजी में शामिल लोगों और मूकदर्शक बने अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि SIR जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को वोट काटने और विपक्षी मतदाताओं को सूची से बाहर करने का हथियार बनाया जा रहा है। जूली के मुताबिक, रामगढ़ की घटना यह साबित करती है कि भाजपा सत्ता के बल पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहते हुए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से सीधे सवाल पूछते हुए SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को उजागर किया। डोटासरा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राजस्थान में किस तरह की SIR प्रक्रिया चल रही है और कितने सबूत चाहिए कि प्रदेश की हर विधानसभा में वोट चोरी के षड्यंत्र हो रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भाजपा की बेशर्मी की पराकाष्ठा करार दिया।

डोटासरा ने उदाहरण देते हुए कहा कि बाड़मेर में एक ही व्यक्ति द्वारा 188 वोटरों के नाम पर फर्जी आपत्तियां दाखिल की गईं, जबकि अलवर के रामगढ़ में एक दिन में 1383 ऑफलाइन आपत्तियां जमा कर दी गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन आपत्तियों में फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी मोबाइल नंबर और नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। बल्क फॉर्म जमा किए गए और प्रशासन द्वारा उन्हें स्वीकार भी कर लिया गया, जो पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल एक-दो क्षेत्रों की बात नहीं है, बल्कि प्रदेशभर में सुनियोजित तरीके से SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका आरोप है कि दबाव बनाकर आपत्तियां दर्ज करवाई जा रही हैं, ताकि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें।