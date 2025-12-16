राजस्थान: आज जारी होगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 16 लाख मतदाताओं को नोटिस; लाखों नाम हटने की आशंका

संक्षेप: राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड की जाएगी, जहां मतदाता अपना नाम ऑनलाइन देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में परमानेंट रूप से शिफ्ट हो चुके लाखों वोटर्स के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिनकी मैपिंग और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, जिन वोटर्स के नाम पिछली SIR में नहीं थे या जो बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, उनके नाम अलग से मेंशन किए जाएंगे। ऐसे करीब 16 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिन्हें निर्वाचन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देखने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in/ पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता इस लिंक पर क्लिक कर अपना नाम और विवरण जांच सकेंगे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने दावा किया है कि राजस्थान में 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि SIR के तहत 11 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए गए थे और अधिकांश वोटर्स की मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

नवीन महाजन के अनुसार, राज्य में कुल 5.48 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से केवल 16.46 लाख वोटर्स को ही दस्तावेज जमा कराने होंगे। औसतन हर बूथ पर करीब 30 ऐसे मतदाता होंगे, जिनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर केवल 3 प्रतिशत वोटर्स को ही दस्तावेज देने की जरूरत पड़ेगी।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस अवधि के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होंगे या जिनके नामों को लेकर आपत्ति है, वे संबंधित एसडीएम कार्यालय में दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

16 दिसंबर से ही नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद सुनवाई और वेरिफिकेशन कर दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन 16 लाख से अधिक मतदाताओं को दस्तावेज देने होंगे, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उन मतदाताओं की सूची भी शामिल होगी, जो घर पर उपलब्ध नहीं मिले, शिफ्ट हो चुके हैं, मृत हैं या पहले से ही किसी अन्य स्थान पर एनरॉल्ड हैं।

ड्राफ्ट लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। वे अपना पक्ष रख सकेंगे और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम पिछली SIR में नहीं था, तो वह माता-पिता के नाम का पिछली SIR में शामिल होने का प्रमाण और स्वयं का एक पहचान पत्र देकर जवाब दे सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। राज्य के सभी 41 जिलों के कलेक्टरों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61 हजार 136 बूथों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी।

ड्राफ्ट लिस्ट के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और ऑलरेडी एनरॉल्ड वोटर्स की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नवीन महाजन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर नाम जुड़वा सकता है।

इसके अलावा, जो युवा मतदाता 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।