राजस्थान में SIR को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह एक्टिव, सीएम भजनलाल ने सातों संभागों से लिया फीडबैक

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन—SIR) को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। भाजपा की संगठनात्मक बैठक में सीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहला चरण पूरा हो चुका है और अब फेज-2 की तैयारी तेज कर दी गई है। इस चरण में बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदाता सूची शत-प्रतिशत त्रुटिरहित हो सके।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, उनके नाम अनिवार्य रूप से सूची से हटाए जाएं, वहीं जो पात्र नागरिक अब तक सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें हर हाल में जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में जिलों, मंडलों और बूथ स्तर पर तैनात सभी पदाधिकारियों को पूरी गंभीरता से काम करना होगा।

बैठक के दौरान जब फलौदी क्षेत्र में एसआईआर की प्रगति बेहद धीमी होने की रिपोर्ट सामने आई, तो सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने वहां दो से तीन अतिरिक्त पदाधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इसी तरह जयपुर और कोटा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में भी एसआईआर की सुस्ती का जिक्र हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री ने विशेष निगरानी रखने और नियमित समीक्षा के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में किसी भी तरह की नाराजगी या विरोध की स्थिति से बचने के लिए विधायक और मंत्री नियमित जनसुनवाई करें। सीएम ने भरोसा जताया कि सरकार के कामकाज से आमजन संतुष्ट है, अब जरूरत है इन उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने की।

सातों संभागों से वन-टू-वन फीडबैक

बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सातों संभागों के प्रभारियों से वन-टू-वन फीडबैक लिया। जयपुर संभाग से विधायक कैलाश वर्मा, अजमेर से प्रसन्न मेहता, भरतपुर से निमिशा गौड, जोधपुर से डॉ. अर्पूवा और उदयपुर से अशोक सैनी सहित अन्य प्रभारियों ने अपने-अपने संभागों में संगठन की स्थिति और एसआईआर की प्रगति की जानकारी दी। सीएम ने कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर वहां संसाधन और संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के निर्देश दिए।

संगठनात्मक मजबूती पर जोर देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि पार्टी में बड़ा दिखने से ज्यादा जरूरी मजबूत बनना है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस तरह काम करें कि विपक्ष अपने आप ढेर हो जाए। प्रतीकात्मक उदाहरण देते हुए धनखड़ ने कहा, “श्रीराम बनकर नहीं, हनुमान बनकर काम करो। जमीन पर मेहनत और समर्पण ही संगठन की असली ताकत है।”

सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किए गए विकास रथों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन रथों को गली-गली और ढाणी-ढाणी तक लेकर जाएं, ताकि आमजन सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रत्यक्ष आकलन कर सके। सीएम ने बताया कि आगामी दिनों में इन्हीं विकास रथों के माध्यम से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का एसआईआर को लेकर प्रस्तावित संबोधन भी कराया जाएगा। इसके लिए संगठन को पूरी तरह सक्रिय और तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।