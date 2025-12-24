राजस्थान: डांट के बाद मासूम ने चुना मौत का रास्ता, स्कूल के कमरे में मिला शिक्षक के बेटे का शव

संक्षेप: राजस्थान के शिक्षा केंद्र (Education Hub) सीकर से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक 14 वर्षीय छात्र ने बुधवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना बुधवार सुबह की है, जब पूरा शहर अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त था। राधा किशनपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने वाले गिर्राज की मां अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए घर से बाहर गई थीं। घर में गिर्राज अकेला था। जब मां वापस लौटीं और कमरे में दाखिल हुईं, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।

गिर्राज कमरे के गेट और चौखट के बीच अपनी मां की चुन्नी से बने फंदे पर लटका हुआ था। मां की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उद्योग नगर थानाधिकारी (SHO) राजेश कुमार बुड़ानिया ने बताया कि मृतक गिर्राज गुर्जर मूल रूप से सीकर जिले के पाटन क्षेत्र के नारदा गांव का रहने वाला था। उसके पिता महावीर प्रसाद सरकारी शिक्षक हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से परिवार ने इसी साल सीकर शहर का रुख किया था। गिर्राज अपनी मां और बड़ी बहन के साथ यहां राधा किशनपुरा में किराए का कमरा लेकर रह रहा था और शहर के ही एक निजी स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिर्राज पढ़ाई में काफी होनहार था और वह नियमित रूप से स्कूल जाता था। पुलिस को घटनास्थल की तलाशी के दौरान कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। आसपास के लोगों और सहपाठियों से पूछताछ में यह भी पता चला कि उसकी किसी से कोई रंजिश या लड़ाई-झगड़ा नहीं था।

SHO राजेश कुमार के अनुसार, “प्रथम दृष्टया यह मामला परिजनों की डांट से उपजे तनाव का लग रहा है। अक्सर इस उम्र के बच्चे संवेनशील होते हैं और छोटी सी डांट को भी दिल पर ले लेते हैं। हालांकि, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।”