राजस्थान के सीकर में बदमाशों का पीछा करते वक्त हादसा, कॉन्स्टेबल की मौत, SHO घायल
राजस्थान के सीकर जिले में रविवार तड़के पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध थार गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सवार युवक बैरियर तोड़कर फरार हो गए।
राजस्थान के सीकर जिले में रविवार तड़के पुलिस नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध थार गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सवार युवक बैरियर तोड़कर फरार हो गए। दादिया थाना क्षेत्र में सुबह 3 से 6 बजे तक विशेष नाकाबंदी की गई थी, जहां हरियाणा नंबर की थार को रोकने का इशारा किया गया, मगर चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और नवलगढ़ की ओर भाग निकला।
पुलिस ने शुरू किया पीछा, नवलगढ़ टीम भी हुई अलर्ट
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई और फरार बदमाशों का पीछा शुरू किया गया। नवलगढ़ थाना पुलिस को भी तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से घेराबंदी की कोशिश की गई। पुलिस का उद्देश्य आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना था ताकि किसी बड़ी वारदात को रोका जा सके।
यू-टर्न लेते वक्त हादसा, पेड़ से टकराई पुलिस गाड़ी
झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के अनुसार, पीछा करते समय अचानक थार सवार युवकों ने यू-टर्न लेकर कच्चे रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ दी। पुलिस वाहन ने भी तेजी से यू-टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
एयरबैग खुले, लेकिन नहीं बच सकी कॉन्स्टेबल की जान
हादसे के दौरान पुलिस वाहन के एयरबैग खुल गए, फिर भी टक्कर का असर इतना ज्यादा था कि गंभीर चोटें आईं। गाड़ी में सवार SHO अजय सिंह और ड्राइवर कॉन्स्टेबल भींवाराम मेघवाल (42) बुरी तरह घायल हो गए। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।
अस्पताल में इलाज के दौरान कॉन्स्टेबल की मौत
घायलों को तुरंत नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कॉन्स्टेबल भींवाराम की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें सीकर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। SHO अजय सिंह का इलाज नवलगढ़ अस्पताल में जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस महकमे में शोक, अधिकारियों ने लिया जायजा
घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर फैल गई। वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल SHO का हालचाल जाना। मृतक कॉन्स्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ग्रामीणों ने दिखाई सतर्कता, आरोपियों को पकड़ा
इधर, हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने भाग रहे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुजारी की ढाणी के लोगों ने थार सवार युवकों को घेरकर काबू में किया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे पुलिस को बड़ी सफलता मिली।
नशे में थे आरोपी, गाड़ी से मिले बीयर के केन
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक शराब के नशे में थे। उनकी गाड़ी से बीयर के केन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और उनके भागने के कारणों की जांच कर रही है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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