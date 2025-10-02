राजस्थान में सांड की हत्या पर पुलिस ने आरोपी को महिलाओं के कपड़े पहनाकर निकाला जुलूस

नेछवा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम (1 अक्टूबर) को हुई सांड की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए आरोपी शिवराज (26) निवासी नेछवा और प्रेमचंद (40) निवासी सुजानगढ़ को गिरफ्तार कर महिलाओं के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाल कर सबके सामने पेश किया।

नेछवा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम (1 अक्टूबर) को हुई सांड की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए आरोपी शिवराज (26) निवासी नेछवा और प्रेमचंद (40) निवासी सुजानगढ़ को गिरफ्तार कर महिलाओं के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाल कर सबके सामने पेश किया। आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था।

घटना की शुरुआत उस समय हुई जब दोनों आरोपी अपनी बोलेरो से सांड को कुचलकर मारने के बाद फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद नेछवा और लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दोनों आरोपी ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर सुजानगढ़ के एक खेत में छुपने की ठानी। उनका मकसद था कि भेष बदलने से पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएगी।

लक्ष्मणगढ़ डीएसपी दिलीप कुमार और नेछवा SHO कृतिका सोनी ने बताया कि टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेस की मदद से पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबिश देकर पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपी नेछवा से सुजानगढ़ भागे थे और एक खेत में छिपे थे। “हमारे पास तकनीकी जानकारी और स्थानीय सूत्र थे, जिसके आधार पर हम उन्हें पकड़ने में सफल रहे,” डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया।

पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों को नेछवा शहर के बाजार में लाकर महिलाओं के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाला। यह दृश्य शहरवासियों के लिए चौंकाने वाला था। बाजार में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपियों को फांसी देने की मांग करने लगे। भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की, और सोशल मीडिया पर इस जुलूस के वीडियो वायरल होने के बाद गुस्साए लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

जुलूस के दौरान दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सांड की हत्या का मामला दर्ज किया गया है और उन्होंने हत्या के लिए उपयोग की गई गाड़ी जब्त कर ली है। गाड़ी और घटनास्थल से मिले सबूत मामले की गंभीरता को बढ़ाते हैं।

स्थानीय लोग इस घटना को सुनकर हक्का-बक्का रह गए। कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी की सांड हत्या न केवल जानवरों के प्रति क्रूरता है बल्कि समाज में कानून की अवहेलना को भी दिखाती है। वहीं, पुलिस की ओर से लिया गया यह जुलूस कदम कानून और व्यवस्था के लिए चेतावनी की तरह है।