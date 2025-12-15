Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
राजस्थान SI भर्ती घोटाला: डमी कैंडिडेट बैठाकर पास हुए 3 ट्रेनी SI गिरफ्तार, FSL रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा उजागर

राजस्थान SI भर्ती घोटाला: डमी कैंडिडेट बैठाकर पास हुए 3 ट्रेनी SI गिरफ्तार, FSL रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा उजागर

संक्षेप:

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े पेपर लीक और डमी कैंडिडेट प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी कार्रवाई की है। SOG ने डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले तीन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर (SI) को गिरफ्तार किया है।

Dec 15, 2025 08:54 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े पेपर लीक और डमी कैंडिडेट प्रकरण में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी कार्रवाई की है। SOG ने डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले तीन ट्रेनी सब इंस्पेक्टर (SI) को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ट्रेनी SI की जगह परीक्षा देने वाले ग्राम विकास अधिकारी (VDO) को भी गिरफ्तार किया गया है। FSL जांच में सिग्नेचर और हैंडराइटिंग मिसमैच पाए जाने के बाद यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।

एडीजी (SOG) विशाल बंसल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए ट्रेनी SI में कुणाल चौधरी (30) पुत्र माधाराम निवासी झंवर, जोधपुर, चेनाराम (30) पुत्र हरिराम जाट निवासी करड़ा, जालोर और अशोक कुमार (30) पुत्र लादूराम विश्नोई निवासी सांचौर, जालोर शामिल हैं। तीनों को SOG टीम ने जांच के बाद अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ जारी है।

एडीजी विशाल बंसल के अनुसार, ट्रेनी SI कुणाल चौधरी का मेरिट क्रमांक 234 था और वह राजसमंद की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात था। वहीं चेनाराम का मेरिट क्रमांक 251 था, जिसकी पोस्टिंग उदयपुर रिजर्व पुलिस लाइन में थी। तीसरे आरोपी अशोक कुमार का मेरिट क्रमांक 154 था और वह भी उदयपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात था। SOG ने रविवार दोपहर तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।

SOG की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि ट्रेनी SI कुणाल चौधरी की जगह ग्राम विकास अधिकारी (VDO) अशोक कुमार ने डमी कैंडिडेट के रूप में लिखित परीक्षा दी थी। SOG ने इस मामले में पहले ही डमी कैंडिडेट अशोक कुमार (30) पुत्र जीवनराम खींचड़ निवासी बज्जू, बीकानेर को गिरफ्तार कर लिया था। यह गिरफ्तारी गुरुवार को की गई थी।

SOG टीम अब गिरफ्तार ट्रेनी SI चेनाराम और अशोक कुमार से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी जगह परीक्षा में कौन-कौन डमी कैंडिडेट बनकर बैठा था। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है।

एडीजी (SOG) विशाल बंसल ने बताया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में SOG द्वारा वर्ष 2024 में दर्ज FIR के आधार पर लगातार जांच की जा रही है। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर से 10 ट्रेनी SI का रिकॉर्ड प्राप्त कर उनका एनालिसिस किया गया। जांच में तीन ट्रेनी SI का रिकॉर्ड संदिग्ध पाए जाने पर FSL की मदद ली गई।

FSL जांच में तीनों ट्रेनी SI के सिग्नेचर और हैंडराइटिंग अलग-अलग पाए गए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि तीनों ने खुद परीक्षा नहीं दी थी, बल्कि उनकी जगह डमी कैंडिडेट ने लिखित परीक्षा देकर उन्हें पास कराया था।

SOG के अनुसार, इस प्रकरण में अब तक 63 ट्रेनी SI और 6 चयनित SI समेत कुल 137 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि ट्रेनी और चयनित SI से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन लगातार जारी है। जिन मामलों में भी संदेह सामने आएगा, वहां अग्रिम जांच कर और गिरफ्तारियां की जाएंगी।

एडीजी विशाल बंसल ने सभी ट्रेनी SI से अपील की है कि यदि किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में अनफेयर मींस या अनुचित साधनों का उपयोग किया गया है, तो वे सत्यापन का इंतजार किए बिना स्वयं आगे आकर SOG के समक्ष सच्चाई बताएं और सरेंडर करें। यह उनके हित में होगा।

