राजस्थान SI भर्ती मामला,सरकार ने फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाज़ा

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती–2021 को लेकर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। सरकार का तर्क है कि कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता के आधार पर पूरी भर्ती को निरस्त करना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि पेपर लीक का दायरा पूरे राज्य में फैला ही नहीं था।

सरकार की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा से जुड़े जिन दो स्तरों पर पेपर लीक के आरोप सामने आए—सेंटर स्तर और RPSC स्तर—वहां भी इसका प्रसार सीमित था। सरकार के अनुसार, सेंटर से लीक हुआ पेपर सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंचा था और RPSC से लीक पेपर केवल उन सदस्यों के बच्चों और उनसे जुड़े दलालों तक ही सीमित रहा जो कथित तौर पर इस घोटाले में शामिल थे। ऐसे में यह कहना उचित नहीं कि पूरे राजस्थान में पेपर का व्यापक प्रसार हुआ या सभी अभ्यर्थी अनुचित लाभ की स्थिति में थे।

सरकार का यह भी कहना है कि पूरी भर्ती रद्द होने से उन हजारों योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और चयनित हुए। अपील में यह भी जोड़ा गया है कि जांच एजेंसियां गलत और सही अभ्यर्थियों की पहचान करने में सक्षम हैं। इसलिए, कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या पूरी भर्ती निरस्त करने के बजाय केवल दोषियों को अलग करना संभव है।

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का आदेश दिया था। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, इस आदेश के खिलाफ 60 दिन के भीतर खंडपीठ में अपील दाखिल की जा सकती थी। हालांकि सरकार ने यह अपील 60 दिन की समय सीमा पार होने के बाद दायर की है। इसके चलते सरकार ने खंडपीठ में एक अलग से देरी माफी प्रार्थना पत्र भी लगाया है।

सरकार का कहना है कि अपील तैयार करने और विभिन्न स्तरों से दस्तावेजों के संकलन में समय लगा, जिस कारण यह देरी हुई। अब यह खंडपीठ पर निर्भर करेगा कि वह देरी को वैध कारण मानकर अपील स्वीकार करती है या नहीं।

खंडपीठ पहले ही चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर 24 नवंबर को सुनवाई तय कर चुकी है। यदि सरकार की अपील देरी के बावजूद स्वीकार कर ली जाती है, तो संभावना है कि कोर्ट दोनों पक्षों की अपीलों को एक साथ सुनने का फैसला करे। इससे यह मामला और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि भर्ती रद्द होने से प्रभावित हजारों उम्मीदवार और सरकार—दोनों की अपेक्षाएँ कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी रहेंगी।

एसआई भर्ती–2021 में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद यह मामला लगातार विवादों में रहा है। हजारों युवाओं के भविष्य पर इसके फैसले का सीधा असर पड़ रहा है। चयनित अभ्यर्थी लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेहनत से चयनित हुए अभ्यर्थियों को दोषियों की श्रेणी में नहीं रखा जाए। वहीँ दूसरी ओर, याचिकाकर्ता इस बात पर अडिग हैं कि पेपर लीक की जड़ें गहरी हैं और सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई।