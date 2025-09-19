राजस्थान SI भर्ती में 25वीं रैंक लाने वाला प्रोबेशनर; एग्जाम से पहले पढ़ा सॉल्व पेपर
राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार दोपहर चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में तैनात प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने भर्ती परीक्षा से पहले लीक हुआ सॉल्व पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा दी थी और 25वीं रैंक हासिल कर चयनित हुआ था।
एडीजी (एटीएस और एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम कैलाश कुमार पुत्र बाबुराम निवासी सांचौर, जालोर है। एसओजी ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कैलाश ने परीक्षा की दोनों पारियों में लीक पेपर से तैयारी की थी। इसी आधार पर उसने उच्च अंक हासिल कर मेरिट सूची में जगह बनाई।
एसओजी की जांच टीम ने राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) जयपुर में ट्रेनी एसआई की लिखित परीक्षा में आए प्रश्न पत्रों के अनुसार दोबारा परीक्षा आयोजित की थी। इसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, जिन पर पेपर लीक से लाभ उठाने का शक था। कैलाश कुमार ने जब यह दोबारा परीक्षा दी, तो उसके मूल परीक्षा अंकों और दोबारा परीक्षा अंकों में भारी अंतर सामने आया। इसी से उसका घोटाले में शामिल होना पक्का हो गया।
आरपीएससी अजमेर से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, कैलाश कुमार को हिंदी विषय में 180.94 अंक और सामान्य ज्ञान में 167.89 अंक मिले थे। इस तरह कुल 348.83 अंक के साथ वह मेरिट क्रमांक 25 पर चयनित हुआ। इतनी ऊँची रैंक हासिल करने वाले पर किसी को शक नहीं था, लेकिन जब एसओजी ने गहराई से जांच की, तो सारा खेल उजागर हो गया।
पेपर लीक मामला राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती धांधलियों में गिना जा रहा है। अब तक की जांच में सामने आया है कि भर्ती माफिया ने लाखों रुपये लेकर अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर उपलब्ध कराए थे। जिन उम्मीदवारों ने इसका फायदा उठाया, वे आराम से चयनित हो गए। कैलाश कुमार भी इसी नेटवर्क का हिस्सा बनकर पुलिस सेवा में पहुंच गया।
एसओजी इस केस में लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक 56 चयनित एसआई सहित कुल 127 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें माफिया से लेकर अभ्यर्थी तक शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच की परतें अभी और खुलेंगी और कई बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है।
यह मामला केवल भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा पहलू यह है कि लीक पेपर के आधार पर जो अभ्यर्थी पुलिस सेवा में आए, उनकी कार्यक्षमता और ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। ऐसे लोग जनता की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को संभालने के योग्य नहीं हैं। इसीलिए एसओजी न केवल उन्हें पकड़ रही है, बल्कि सेवा से बाहर करने की भी कार्रवाई चल रही है।
एसओजी अधिकारी वीके सिंह का कहना है कि आरोपी से नेटवर्क के और कड़ियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि पेपर किस चैनल से मिला और इसमें कौन-कौन शामिल थे। फिलहाल, कैलाश कुमार की गिरफ्तारी इस घोटाले का एक और बड़ा खुलासा है, जिसने यह साबित कर दिया है कि अपराधी किस तरह व्यवस्था में सेंध लगाकर सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं।
