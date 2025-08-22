राजस्थान: बहन और दोस्त संग 14 लाख में पेपर खरीदा, खुद फेल हुई पर परिचित बन गया थानेदार

राजस्थान की सबसे चर्चित SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जयपुर ग्रामीण की स्पेशल ब्रांच में तैनात महिला कॉन्स्टेबल को आज दोपहर गिरफ्तार किया गया।

राजस्थान की सबसे चर्चित SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जयपुर ग्रामीण की स्पेशल ब्रांच में तैनात महिला कॉन्स्टेबल को आज दोपहर गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम राधिका सिंह (31) है, जो मूल रूप से मोती विहार, पांच्यावाला करणी विहार निवासी है।

कहानी की परतें खुलती गईं और पुलिस की जांच ने चौंकाने वाले राज सामने रख दिए। राधिका सिंह ने लीक हुआ पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में मनचाहे अंक नहीं ला सकी। अंतिम चरण में उसका एसआई बनने का सपना अधूरा रह गया।

लीक पेपर से लिखित पास, इंटरव्यू में फेल एडीजी (ATS व SOG) वी.के. सिंह के मुताबिक, आरोपी महिला कॉन्स्टेबल राधिका सिंह ने हिन्दी विषय में 153.76 और सामान्य ज्ञान में 163.48 अंक हासिल किए। कुल मिलाकर उसने 317.24 अंक प्राप्त किए थे। ये अंक लिखित परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया—इंटरव्यू में निर्धारित अंक नहीं मिलने से चयन नहीं हो सका।

पेपर का सौदा—14 लाख में डील जांच में सामने आया कि SI भर्ती परीक्षा से पहले राधिका सिंह ने अपनी बहन रेणु कुमारी के साथ मिलकर पुरुषोत्तम दाधीच नाम के युवक से पेपर का सौदा किया। रकम थी—पूरे 14 लाख रुपए। यहीं से इस बड़े कांड की नई कड़ी खुल गई।

परिचित ने पास कर ली परीक्षा राधिका खुद इंटरव्यू में फेल हो गई, लेकिन उसने लीक पेपर का फायदा केवल खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने पुरुषोत्तम दाधीच के साथ मिलकर अपने परिचित प्रवीण कुमार खराड़ी (निवासी डूंगरपुर) को भी वही पेपर पढ़वाया। नतीजा ये हुआ कि प्रवीण ने लिखित परीक्षा पार कर ली और अंतिम चरण में एसआई बन गया।

पहले से ही गिरफ्तार थे दो आरोपी इस मामले में SOG पहले ही पुरुषोत्तम दाधीच और राधिका की बहन रेणु कुमारी को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में दोनों ने माना था कि उन्हें पेपर राधिका से मिला था। यहीं से जांच की डोर महिला कॉन्स्टेबल तक पहुंची।

122 गिरफ्तारियां, 54 ट्रेनी एसआई सलाखों के पीछे अब तक इस मामले में SOG की कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। कुल 54 ट्रेनी SI सहित 122 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब जयपुर ग्रामीण की महिला कॉन्स्टेबल की गिरफ्तारी ने इस घोटाले की कहानी को और पेचीदा बना दिया है।