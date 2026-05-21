राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक केस में बाबूलाल कटारा का ड्राइवर गिरफ्तार
राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने बेटे को भर्ती परीक्षा में अवैध लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश रची।
एसओजी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी नादान सिंह राठौड़ (50) मूल रूप से अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र स्थित पदमपुरा गांव का निवासी है और वर्तमान में अजमेर में रह रहा था। वह उस समय आरपीएससी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। मामले में अब तक कुल 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं।
बेटे को परीक्षा में लाभ दिलाने की रची गई योजना
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नादान सिंह राठौड़ ने अपने बेटे अजय प्रताप सिंह को SI भर्ती परीक्षा-2021 में चयन दिलाने के उद्देश्य से कथित तौर पर प्रभाव का उपयोग किया। आरोप है कि उसने बेटे का आवेदन करवाने के साथ ही उस समय आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से संपर्क कर लिखित परीक्षा में सहायता सुनिश्चित करवाई।
जांच एजेंसी का दावा है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पहले से तैयार की गई योजना के तहत परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने और उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई।
प्रश्न-पत्र और उत्तर तक पहुंचने का दावा
एसओजी जांच में यह भी सामने आया है कि बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से पहले आयोजित तीनों लिखित परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र और उनके उत्तर अपने भांजे विजय कुमार डामोर, निवासी डूंगरपुर, तक पहुंचाए थे। इसके बाद यही सामग्री नादान सिंह राठौड़ तक पहुंची।
जांच एजेंसी का आरोप है कि नादान सिंह ने इन प्रश्न-पत्रों और उत्तरों को अपने बेटे अजय प्रताप सिंह तक पहुंचाकर परीक्षा से पहले विशेष तैयारी करवाई। एसओजी का मानना है कि इससे आरोपी के बेटे को परीक्षा में अनुचित लाभ मिला।
कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
मामले में आगे कार्रवाई करते हुए एसओजी ने 20 मई को नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद गुरुवार, 21 मई को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
रिमांड अवधि के दौरान एसओजी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी को कथित रूप से पेपर आउट होने की जानकारी कैसे मिली, उसकी भूमिका कितनी गहरी थी और इस पूरे नेटवर्क में अन्य किन लोगों की संलिप्तता रही।
नकल माफिया पर सरकार की सख्ती
राज्य सरकार लगातार यह कहती रही है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसी नीति के तहत एसओजी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामला राजस्थान के सबसे चर्चित भर्ती घोटालों में शामिल हो चुका है। अब तक 141 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।