राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक केस में बाबूलाल कटारा का ड्राइवर गिरफ्तार

राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने बेटे को भर्ती परीक्षा में अवैध लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश रची।

एसओजी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी नादान सिंह राठौड़ (50) मूल रूप से अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र स्थित पदमपुरा गांव का निवासी है और वर्तमान में अजमेर में रह रहा था। वह उस समय आरपीएससी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। मामले में अब तक कुल 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई हैं।

बेटे को परीक्षा में लाभ दिलाने की रची गई योजना एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नादान सिंह राठौड़ ने अपने बेटे अजय प्रताप सिंह को SI भर्ती परीक्षा-2021 में चयन दिलाने के उद्देश्य से कथित तौर पर प्रभाव का उपयोग किया। आरोप है कि उसने बेटे का आवेदन करवाने के साथ ही उस समय आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से संपर्क कर लिखित परीक्षा में सहायता सुनिश्चित करवाई।

जांच एजेंसी का दावा है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पहले से तैयार की गई योजना के तहत परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करने और उसका लाभ उठाने की कोशिश की गई।

प्रश्न-पत्र और उत्तर तक पहुंचने का दावा एसओजी जांच में यह भी सामने आया है कि बाबूलाल कटारा ने परीक्षा से पहले आयोजित तीनों लिखित परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र और उनके उत्तर अपने भांजे विजय कुमार डामोर, निवासी डूंगरपुर, तक पहुंचाए थे। इसके बाद यही सामग्री नादान सिंह राठौड़ तक पहुंची।

जांच एजेंसी का आरोप है कि नादान सिंह ने इन प्रश्न-पत्रों और उत्तरों को अपने बेटे अजय प्रताप सिंह तक पहुंचाकर परीक्षा से पहले विशेष तैयारी करवाई। एसओजी का मानना है कि इससे आरोपी के बेटे को परीक्षा में अनुचित लाभ मिला।

कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा मामले में आगे कार्रवाई करते हुए एसओजी ने 20 मई को नादान सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया। बुधवार को गिरफ्तारी के बाद गुरुवार, 21 मई को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

रिमांड अवधि के दौरान एसओजी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी को कथित रूप से पेपर आउट होने की जानकारी कैसे मिली, उसकी भूमिका कितनी गहरी थी और इस पूरे नेटवर्क में अन्य किन लोगों की संलिप्तता रही।

नकल माफिया पर सरकार की सख्ती राज्य सरकार लगातार यह कहती रही है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और नकल माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसी नीति के तहत एसओजी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।