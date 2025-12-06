राजस्थान: शोकसभा में फायरिंग, जमीन विवाद में चचेरे भाई पर गोली चलाई, दोस्त घायल
चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार को एक शोकसभा के दौरान सनसनीखेज वारदात सामने आई। जमीन विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लक्षित व्यक्ति को भले ही नहीं लगी,
चित्तौड़गढ़ जिले में शनिवार को एक शोकसभा के दौरान सनसनीखेज वारदात सामने आई। जमीन विवाद को लेकर एक युवक ने अपने चचेरे भाई पर फायरिंग कर दी। गोली लक्षित व्यक्ति को भले ही नहीं लगी, लेकिन उसके बिल्कुल करीब खड़े दोस्त को कमर के नीचे के हिस्से में जा लगी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया।
घटना शनिवार दोपहर करीब 11:30 बजे मंगलवाड़ थाना क्षेत्र के किशोरजी का खेड़ा गांव में हुई। गांव में एक व्यक्ति की शोकसभा चल रही थी, जिसमें मृतक के परिचितों सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी दौरान अचानक ब्रेजा कार में आए दो युवक भीड़ में शामिल हुए और देखते ही देखते फायरिंग शुरू कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के अघोरिया गांव निवासी नरेश जाट (40) और उसके चचेरे भाई सुनील (26) के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है। दोनों के नाम वल्लभनगर क्षेत्र में जमीन दर्ज है, जिसको लेकर कई दिनों से तनाव बना हुआ था।
शनिवार सुबह इस विवाद के चलते नरेश ने सुनील की मां के साथ मारपीट की थी। इस मामले की सूचना मिलते ही सुनील वल्लभनगर थाने पहुंचा और नरेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद वह अपने दोस्त राजू धनगर (27) के साथ चित्तौड़गढ़ स्थित किशोरजी का खेड़ा गांव में एक परिचित की शोकसभा में चला गया।
सुनील की शिकायत के बारे में पता चलने पर नरेश गुस्से में आगबबूला हो गया। आरोप है कि उसने अपने साथी भूपेंद्र मारवाड़ा के साथ ब्रेजा कार में किशोरजी का खेड़ा गांव पहुंचकर सुनील पर निशाना साधते हुए दो राउंड फायर किए। फायरिंग में सुनील तो बाल-बाल बच गया, लेकिन उसके साथ खड़े दोस्त राजू के कमर के नीचे गोली लग गई।
घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने घायल राजू को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। राजू खेतीबाड़ी करता है, जबकि सुनील भी कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है।
फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नरेश और उसका साथी कार को गांव में ही छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले। वहां से कुछ दूरी पर दूसरी अल्टो कार में सवार होकर फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले की सीमाओं पर नाकाबंदी करवाई गई।
निकुंभ थाना प्रभारी रामसिंह के अनुसार, मुख्य आरोपी नरेश जाट NDPS एक्ट के मामले में प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाने में वांटेड है और पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है।
घटना स्थल पर एफएसएल टीम और एमआईयू टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
