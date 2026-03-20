राजस्थान में शिया समुदाय काली पट्टी बांध मनाएगा ईद; जानिए क्या है कारण
इस साल ईद-उल-फितर का त्योहार, जो आमतौर पर खुशियों, मेल-मिलाप और जश्न का प्रतीक माना जाता है, शिया समुदाय के लिए ग़म और सादगी के माहौल में बीतेगा। राजस्थान सहित देशभर के शिया समाज ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि वे इस बार किसी भी तरह का उत्सव नहीं मनाएंगे।
इस साल ईद-उल-फितर का त्योहार, जो आमतौर पर खुशियों, मेल-मिलाप और जश्न का प्रतीक माना जाता है, शिया समुदाय के लिए ग़म और सादगी के माहौल में बीतेगा। राजस्थान सहित देशभर के शिया समाज ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि वे इस बार किसी भी तरह का उत्सव नहीं मनाएंगे। समुदाय का यह फैसला ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के निधन और मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के विरोध के रूप में देखा जा रहा है।
नए कपड़े और मिठाइयों से दूरी
जयपुर की आमेर रोड स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी के अनुसार, इस बार ईद पर न तो घरों में पारंपरिक मीठे पकवान बनेंगे और न ही लोग एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद देंगे। उन्होंने बताया कि यह निर्णय केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के शिया समुदाय द्वारा लिया गया सामूहिक फैसला है।
इमाम काजमी ने कहा कि पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं और बच्चे भी इस बार नए कपड़े नहीं पहनेंगे। सभी लोग सादगी के साथ पुराने कपड़ों में ही नमाज अदा करेंगे। इसके साथ ही हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध और शोक प्रकट किया जाएगा।
‘जुल्म और इंसाफ की जंग’ का हवाला
समुदाय के धार्मिक नेताओं ने इस फैसले के पीछे गहरी भावनात्मक और वैचारिक वजहें बताई हैं। इमाम काजमी ने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु थे और उनकी शहादत का गम हर दिल में है।
उन्होंने मौजूदा वैश्विक हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को केवल मजहबी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह ‘जुल्म और इंसाफ की जंग’ है। उनका कहना था कि इस संघर्ष में मासूम लोगों की जान जा रही है, जिससे समुदाय बेहद आहत है।
मुतवल्ली ने जताई नाराजगी
शिया जामा मस्जिद के मुतवल्ली सैयद कासिम तकवी ने भी इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में जश्न मनाना उचित नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है।
उन्होंने भावुक लहजे में कहा, “जब इंसानियत पर हमला हो रहा हो, तब खुशियां मनाना संभव नहीं है।” उन्होंने बताया कि ईद की नमाज के दौरान समुदाय उन ताकतों के खिलाफ दुआ करेगा, जिन्हें वे मानवता के विरोधी मानते हैं।
ईरान-इजराइल विवाद पर स्पष्ट रुख
ईरान के समर्थन को लेकर उठने वाले सवालों पर भी समुदाय के नेताओं ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इमाम नाजिश अकबर काजमी ने कहा कि जो लोग ईरान के प्रति सहानुभूति रखने वालों पर सवाल उठाते हैं, वे मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह बहस करने के बजाय यह देखा जाना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर कौन सही और कौन गलत है। उनके अनुसार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे पर पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए।
सादगी और शोक के साथ बीतेगी ईद
इस फैसले के बाद साफ है कि इस बार शिया समुदाय की ईद पूरी तरह सादगी और शोक के माहौल में गुजरेगी। जहां एक ओर आमतौर पर ईद पर घरों में रौनक और उत्साह देखने को मिलता है, वहीं इस बार समुदाय के लोग इसे विरोध और एकजुटता के प्रतीक के रूप में मनाएंगे।
राजस्थान समेत देशभर में शिया समाज का यह कदम न केवल धार्मिक भावना को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर उनकी संवेदनशीलता और एकजुटता का भी संदेश देता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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